安芝儇慘被男人「畫大餅」爆哭！怒喊：你騙人　真相曝光粉絲笑翻

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▲沈玉琳（右）畫大餅承諾給安芝儇（左）買車。（圖／地球黃金線 YouTube）

▲安芝儇（左）在聽到沈玉琳（右）開金口後，開心用中文表示：「真的嗎？」（圖／地球黃金線 YouTube）

▲安芝儇（右）看到模型車後當場大哭。（圖／地球黃金線 YouTube）

知名主持人沈玉琳，近期登上綜藝節目，和台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員「安芝儇」一同賞車，在節目中，沈玉琳持續搞笑，不僅替觀眾問了不少安芝儇平常沒分享過的議題，還對安芝儇放送各種甜言蜜語，聲稱要送她一台汽車，沒想到最後只是汽車模型，讓安芝儇空歡喜一場，哭喊：「不要！你騙人！」事實上，沈玉琳和安芝儇早在其他綜藝節目上就已經交過手，所以兩人這次在《購車實境秀》上互動相當自然，不過車上除了沈玉琳和安芝儇以外，還有翻譯也在車上，因為安芝儇目前中文能力有限，多半還是得靠翻譯協助，因此，沈玉琳也笑虧：「其實我現在講什麼她也不知道，那她現在如果在笑的話一定是假笑！」讓安芝儇在聽完翻譯解釋後，露出「被抓包」的表情。沈玉琳在車上也詢問安芝儇不少問題，對於想買什麼類型的車款，她坦言喜歡比較高、寬的車，主因是興趣是打高爾夫球，所以希望愛車可以放得下高爾夫球袋，後續沈玉琳便開始一貫的「畫大餅式」撩妹，並和安芝儇表示：「你跟她說她喜歡車，哥可以買給她。」沒想到安芝儇竟然快速地用中文回應：「等一下，真的嗎？」還立刻伸出手指要沈玉琳確認承諾，讓沈玉琳傻眼：「她這個時候就會講中文了喔！她剛剛一句都不會，這個時候突然會中文了！」有趣的是，安芝儇竟要沈玉琳立刻下訂，讓沈玉琳笑稱：「她是有智慧的女生，因為知道男生都是說說而已，所以她馬上要就要我下訂。」最後沈玉琳拿來一台Kia EV6的模型車送給安芝儇，讓她失望淚喊：「你騙人！我要EV9！」讓沈玉琳祭出「渣男式」的安慰，坦言因為現在在錄節目，害怕讓老婆知道，所以之後會再偷偷帶她來買車，沒想到這回安芝儇直接不信，怒喊：「騙人！你沒有錢！」讓粉絲笑到不行。節目上架後，沈玉琳的主持風格和安芝儇逗趣的模樣，也讓網友紛紛大讚：「小安開心的樣子真的會讓其他人也跟著一起開心，或許就是啦啦隊的獨特魅力吧」、「真的好頂，身材顏值 完全不會被壓過去」、「安芝儇身材真的有夠好，腿有夠美的」、「小安好可愛，哈，跟玉琳哥互動，很有趣， 希望之後也有其他類似主題，找其他韓籍啦啦隊來賞車，哈」、「小安真的很適合當綜藝咖」、「小安太可愛了」、「希望小安可以快點會點中文，絕對節目上不完！」