李多慧來台1年半「人氣仍飆漲」！鐵粉曝原因：和嘴巴愛台灣不同

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▲李多慧之前騎機車下班被粉絲巧遇，等紅燈不忘聊天互動相當親民。（圖／讀者提供）

▲不少台灣粉絲力挺李多慧，認為她很努力想融入台灣。（圖／李多慧IG）

韓籍啦啦隊女神李多慧2023年3月來台灣之後隨即爆紅，在台灣接下許多廣告代言，也曾辦過見面會，至今仍有許多粉絲追隨，一舉一動也備受關注。但一名網友就好奇表示，原以為李多慧只有剛來的時候會掀起討論，等到之後就會退燒了，不過沒想到至今仍能在許多廣告看到李多慧，讓他相當疑惑，「李多慧於台灣人氣那麼高的原因？」文章曝光後，網友紛紛指出，因為覺得李多慧不只自然不做作，也很努力要融入台灣，和一些只會用嘴巴說愛台灣的外國人不一樣，因此更受人喜愛。一名網友在Dcard發文表示，「老實說其實我也是不太懂，為什麼李多慧那麼紅？」李多慧來台灣已經1年半，本來以為她只有剛來台灣的時候會紅一下，等之後討論度就退燒了。沒想到事實卻和他所想的相反，現在反而越來越常在各種廣告上看到李多慧，無論是什麼品牌跟李多慧搭上，又會有一波討論。原PO也說，不知道李多慧是不是有特別經營台灣的粉絲群，平時YouTube也會拍一些跟台灣有關的景點介紹，前陣子還騎機車上下班。平時李多慧對待粉絲也很用心，尤其參加活動時非常認真，不過他仍認為，一個韓國人能在台灣又這麼高的關注度，算是很少見的現象，因此想問「大家對於李多慧有什麼看法？」不少網友表示，「每次看到多慧，就覺得她很努力很認真在過生活」、「我覺得她個性很可愛很親民、實力強悍、又很認真努力、企圖心跟執行力都很強、沒偶包、綜藝感十足」、「多慧說中文很可愛，毫無殺傷力的在生氣，反而帶點反差萌的感覺，這種女生在台灣很受歡迎」、「主要是她人格魅力真的很強吧，說台灣人哈歐美日韓，但不是所有外國人來台灣都能像她那麼成功」、「很親民，而且跳舞感受得出來是非常投入享受，也很喜歡這份工作的感覺，所以很喜歡她。」，「我覺得她蠻自然不做作的，上綜藝節目好像也不會怕扮醜，自己平常對她的關注度沒有很高，但發現她好像蠻認真在融入台灣生活的」、「」、「」、「多慧真的很可愛，尤其是行為也沒有什麼偶包，跳舞又很好看，也很努力在學中文，融入台灣生活，她是真心愛台灣。」