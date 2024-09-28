9月下旬豪雨下不停！農業部：農損達2176萬元、巨峰葡萄近500萬元

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9月下旬各地豪雨不斷，造成農業災情。農業部今（28）日表示，截至今日上午11點為止，9月下旬農業產物及民間設施估計損失合計新台幣42176萬元，其中又以巨峰葡萄受害最嚴重，損失高達新台幣493萬元。受到9月下旬豪雨影響，造成農業災情，經過農業部農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至9月28日11時止），農業產物及民間設施估計損失合計新台幣2176萬元。若以縣市受損情形來看，以臺南市損失為新台幣771萬元（占35%）、雲林縣損失新台幣547萬元（占25%）、彰化縣損失為新台幣493萬元（占23%）、新北市損失為新台幣145萬元（占7%）、屏東縣損失為新台幣124萬元（占6%）以及桃園市損失為新台幣57萬元（占3%）。若以農產損失來看，農業部估計損失金額為新台幣2013萬元，農作物被害面積740公頃，損害程度20％，換算無收穫面積146公頃，受損作物主要為巨峰葡萄，被害面積32公頃，損害程度16％，換算無收穫面積5公頃，損失金額493萬元；其次為西瓜，被害面積47公頃，損害程度42％，換算無收穫面積20公頃，損失金額453萬元；第三名為芝麻，被害面積172公頃，損害程度20％，換算無收穫面積34公頃，損失金額353萬元；第四名為硬質玉米，被害面積120公頃，損害程度23％，換算無收穫面積28公頃，損失金額192萬元；第五名為胡蘿蔔，被害面積16公頃，損害程度38％，換算無收穫面積6公頃，損失金額118萬元。農業部也指出，漁產損失估計損失金額為新台幣145萬元，受損漁產主要為鱒魚；民間設施損失則為農田流失及埋沒估計損失金額新台幣18萬元，主因苗栗縣農田埋沒0.22公頃。農業部表示，此災情報告資料將持續彙整更新。