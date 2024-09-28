孫安佐被網友約拳上！「給家中住址」慘被放鳥　痛扁派翠克畫面曝

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▲孫安佐曝光有不少人找他拳上，不過都沒赴約，他後續甚至給出家中地址，仍然沒有人敢來。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

▲孫安佐將派翠克打倒在地，更出手壓制。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

資深藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，近日因為登上《拳願明星格鬥賽》（簡稱：拳願），和另一名號稱「台中燒打雞」的韓森爆發肢體衝突，導致後續有不少網友和他開戰，對此孫安佐日前登上《小姐不熙娣》，坦言自己有將自家住址傳給網友們，約時間單挑，不過該名網友卻沒赴約，另外，孫安佐也在節目中展現自己苦練的成果，成功打倒主持人派翠克。孫安佐在節目中坦言，自從《拳願》出爐後，就有越來越多網友找他單挑，原先第1個約在新店，沒想到孫安佐慘被對方放鳥，遇到第2名網友的時候，孫安佐表示他直接告訴對方他家住址，沒想到依舊沒等人網友赴約，讓他相當無奈，「地址我還直接講出來，結果等了一個晚上，還是一樣沒有人。」後續也補充，公布的地址是他和家人同住的地方。後續小S詢問他：「所以你很想打是不是？」孫安佐則回覆：「沒有，我是想說既然你今天那麼喜歡嗆我，你就直接到我面前講，為什麼從以前回台灣到現在，愛在新聞留言上面，或在網路上嗆我的那麼多，現實生活中我一個都沒遇到，我也是很問號。」後面又被問到是不是很在意網路上的言論，孫安佐立刻否認：「不是，我不在乎，但是我有時候還是會想說試試一下我自己的拳頭。」後面孫安佐也澄清，自己不是真的很愛扁人，只是每次都是別人開口邀約，他才會應戰：「你自己要約，不是我動不動無聊去找你、扁你。」沒想到小S竟直接下戰帖：「我們現場有一位拳王耶！」更將另一位主持人派翠克推出來，讓他當場傻眼：「來真的啊？」接著派翠克與孫安佐真的開始進行拳賽，派翠克首先祭出《咒術迴戰》的攻勢「領域展開」，沒想到孫安佐也比出「虛式·茈」手勢回擊，並作勢朝著派翠克攻擊，對方也相當配合，假裝痛倒在地，孫安佐便立即上前制伏，小S在喊完倒數3秒後，也正式宣布：「孫安佐獲勝。」讓派翠克笑稱：「從幼稚園畢業後，我就沒這樣玩過了。」