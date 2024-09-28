潘威倫引退賽超感人！彭政閔、林智勝驚喜現身　連上古神獸都來了

連恰恰都來了！統一獅隊王牌投手「嘟嘟」潘威倫今（28）日在台北大巨蛋進行引退賽，潘威倫不但跟最愛的棒球告白，也跟過去指導過他的教練再度相見歡，由於今天剛好是教師節，潘威倫也說：「教師節快樂」，引發全場大笑，而潘威倫的中華隊戰友「恰恰」彭政閔、「大師兄」林智勝也參與引退活動，這也讓全場球迷十分興奮。中華隊傳奇教頭部分，洪一中、郭泰源、林華韋、葉志仙、徐生明（由謝榮瑤女士出席）等「上古神獸」也很受到球迷歡迎。
潘威倫美和中學出身 連徐總都是學長
潘威倫出身在屏東，國中受到美和中學相中，進入名校就讀，而中華隊戰友「恰恰」彭政閔也是美和出身，他在賽後驚喜出現，讓不少球迷驚呼。
彭政閔表示：「過去在中華隊，聽到潘威倫先發，也讓人很安心。」林智勝也特地來參與潘威倫引退活動。
林智勝強調，過去潘威倫就是球隊不可或缺的存在，在中華隊一直很穩定，所以再怎樣也要來參加。
有趣的是，彭政閔表示，自己小時候少棒穿的第一件球衣就是18號，林智勝則說，過去他在中華隊也穿過很多背號，所以也很開心可以來參與嘟嘟的引退賽。
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潘威倫出身在屏東，國中受到美和中學相中，進入名校就讀，而中華隊戰友「恰恰」彭政閔也是美和出身，他在賽後驚喜出現，讓不少球迷驚呼。
彭政閔表示：「過去在中華隊，聽到潘威倫先發，也讓人很安心。」林智勝也特地來參與潘威倫引退活動。
林智勝強調，過去潘威倫就是球隊不可或缺的存在，在中華隊一直很穩定，所以再怎樣也要來參加。
有趣的是，彭政閔表示，自己小時候少棒穿的第一件球衣就是18號，林智勝則說，過去他在中華隊也穿過很多背號，所以也很開心可以來參與嘟嘟的引退賽。