陳曉東首度攻蛋！林依晨悄獻祝福　林志穎、陶喆老婆拋夫棄子追星

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▲陳曉東在台上拿著手機拍台下觀眾，發現有許多熟面孔。（圖／記者朱永強攝）

▲林依晨送花籃給陳曉東，並說「你永遠是我青少女時期心中那個帥氣又愛唱歌的大男孩。」（圖／記者朱祖儀攝）

▲高慧君也到陳曉東演唱會現場追星。（圖／記者朱永強攝）

香港男星陳曉東出道30週年，今（28）日首度攻上台北小巨蛋，他今天化身為「銀翼天使」緩緩從升降舞台登場，高唱〈風一樣的男子〉，這次他為了台北場，從歌單、內容、造型全數五成以上更新「進化」為台粉精心打造，現場也看到許多明星來追星，陳曉東一一向台下的人打招呼，還發現陶喆老婆和林志穎老婆都在台下，笑說「你們老公都沒空，你們還拋夫棄子來聽我唱歌！」好友林依晨也悄悄送花籃到後台祝福。陳曉東「心有獨鍾」世界巡迴演唱會28日在台北小巨蛋舉行，今日他一登台隨即帶來多首經典歌曲，包括〈風一樣的男子〉、〈不想睡〉、〈愛一天多一天〉、〈突然心動〉、〈我比誰都清楚〉等，為台北場打造專屬歌單的他祭出近40首豪華經典曲目堪稱LIVE超精選，當中把出道至今發行的金曲一次大放送，讓台下歌迷聽得沉醉。在現場也有許多明星來到現場追星，包括高慧君、KID等，陳曉東在台上拿著手機拍攝台下觀眾，也清楚看到許多老朋友到現場支持，在台上一一向粉絲打招呼。下秒更看到陶喆老婆Penny、林志穎老婆陳若儀也在台下，他開玩笑表示，「怎麼那麼巧，你們老公都沒空，你們還拋夫棄子來聽我唱歌！」先前曾和陳曉東合演電視劇《蘭陵王》的林依晨，今天也送花籃到後台祝福，「即使現在已升格成為帥氣爹地，你永遠是我青少女時期心中那個帥氣又愛唱歌的大男孩。」雖然2人合作已經過了很久，但還是可以看出2人的好感情。