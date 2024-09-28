DRAM寒冬來了？爆甩賣潮　陸行之點名「3台廠」將受衝擊

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記憶體寒冬真的來了嗎？知名半導體分析師陸行之在9月初曾經示警記憶體存儲器行業不再有周期後，今（28）日也在臉書發文表示，最近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK Hynix（SK海力士）、Micron（美光）、Samsung（三星）獲利率有明顯回升之外，其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司，不但近期營收不如預期，且都還在虧損或虧損邊緣。陸行之接著表示，尤其是記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今年二季度平均庫存爆表達7.8個月，9-11個月庫存的公司比比皆是，一旦傳統DRAM/Flash 價格反轉，認列庫存損失將成為常態。概念就是非HBM記憶體公司這些週期股到目前為止，好像還沒看到上升週期，還是12個月內不再有上升週期了。陸行之指出，果不其然撐不到一個，即使靠著HBM及數據中心NAND，美光數字美美的，但記憶體存儲器模組龍頭金士頓（雖然我們看不到其庫存數字）也受不了手上抱著一堆賣不出去的中低階消費性記憶體庫存，而決定降價清理庫存，接下來就等著看台灣記憶體模組產業威剛（A-data）、創見（Transcend）、群聯（Phison） 何時跟進，認列庫存損失將成為常態。陸行之認為，8-11個月的模組記憶體庫存絕對不只只有中低階產品，高階記憶體存儲器合約價格何時鬆動，何時模組大廠向製造大廠說「NO」，這將是未來幾個月的觀察重點。