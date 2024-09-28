周杰倫《彩虹》和蔡依林《倒帶》句句呼應！本人回應：真的很好笑

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▲周杰倫的《彩虹》跟蔡依林的《倒帶》歌詞有許多可以前後呼應的部分，讓部分網友認為他們用歌曲傳情。（圖／周杰倫 YouTube）

▲周杰倫也被問過2首歌的歌詞呼應，他表示很妙，笑說應該是他跟方文山蠻有默契。（圖／周杰倫 IG）

▲周杰倫和蔡依林曾傳出一段情，兩人傳出分手的5年後，在2010年周杰倫演唱會上驚喜同台。（圖／周杰倫超時代演唱會 DVD）

周杰倫即將在12月初登上大巨蛋開唱，一連四場演唱會，許多人都開始猜測會邀請到誰來當嘉賓。在周杰倫演唱會史中，最經典的嘉賓絕對就是曾和他有過一段深刻緋聞的蔡依林了。雙J戀經過多年，至今都還是讓大眾難以忘懷，就有網友在網路上發文提問：「你們知道周杰倫的《彩虹》跟蔡依林的《倒帶》其實是有呼應的嗎？」並列出兩首歌相呼應的歌詞，引起眾多網友熱議，有些人認為這是當初兩人愛過的痕跡，但也有人指出一首是方文山寫的、一首是周杰倫寫的，開玩笑說其實相愛的是他們，不關蔡依林的事！對此周杰倫本人也有正面回應過。網友列舉出《倒帶》和《彩虹》呼應上的歌詞，包括「我想依賴，而你卻都不在」對應「妳說依賴，是我們的阻礙」、「你累積給的傷害，我是真的很難釋懷」對應「釋懷說了太多就成真不了」、「你的手卻放不開」對應「就算放開，但能不能別沒收我的愛」、「寧願沒出息求我別離開」對應「妳要離開我知道很簡單」、「終於看開愛回不來，而你總是太晚明白」對應「當作我最後才明白」。有人在回應感傷寫下：「那首本來就是他們為對方寫的歌」、「我知道，但我再也看不到雙J了」，但也有人指出歌詞一首是周杰倫寫的、一首是方文山寫的，開玩笑說：「其實談戀愛的他倆，不關蔡依林的事情。」其實早年周杰倫也在節目上被問及此事過，他笑說：「很巧，真的很妙很好笑，我也跟她說過這件事，問她有沒有聽過，她說『有啊』，不過《倒帶》其實是方文山寫的歌詞，所以應該是我跟方文山蠻有默契的。」