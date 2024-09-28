林淑容睽違12年開唱！台上邀來小鮮肉　笑嗆：沒把羅時豐放在眼裡

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▲林淑容和林俊逸合唱〈無言的結局〉，還笑說「這次我換了一個幼齒的小鮮肉。」（圖／媒體棧提供）

64歲金嗓歌后林淑容睽違12年的音樂盛宴，今（28）日下午在高雄流行音樂中心開唱，吸引了近4千名歌迷共襄盛舉，此次「林淑容2024昨夜星辰世界巡迴演唱會」是她首度在高雄舉辦的大型個人演唱會，演唱會長達近3小時，精彩不斷。林淑容以〈安娜〉、〈我怎麼哭了〉、〈昨夜星辰〉等經典曲目，帶領全場重溫華語樂壇的黃金歲月，更特別演出鳳飛飛組曲、藍寶石秀場組曲，還與嘉賓林俊逸攜手合唱〈無言的結局〉、〈我願〉多首經典，林淑容更笑說，沒把羅時豐放在眼裡，「大家都以為我除了羅時豐，就沒有別的男人了！所以這次我換了一個幼齒的小鮮肉。」一開場林淑容就以輕快活潑的〈安娜〉點燃氣氛，對台下觀眾高喊：「好久不見，安娜回來了！」她穿著一身粉色紗配上閃亮緊身禮服，顯得光彩耀人，突顯出她的好身材，她坦言，距離上一次開個唱已經是12年前的事，難免有些緊張，同期的歌手周思潔也現身支持，來幫林淑容加油打氣，林淑容笑稱，「我很懷念80年代，那時候有歌廳秀，我每天都在唱歌，覺得非常快樂。」林淑容分享了當年「沒上過藍寶石，要紅很困難」的傳聞，表示只要曾在藍寶石歌廳登台的歌手，身價便會水漲船高，諸如豬哥亮、高凌風、張菲、胡瓜、余天等名人都因此爆紅。林淑容還精心準備了黃梅調的名曲，當演唱《梁祝》黃梅調電影版插曲〈訪英台〉到一半時，特別嘉賓林俊逸突然現身與林淑容對唱，令台下觀眾驚喜連連，林俊逸透露：「淑容姐，你知道我等這場已經等了34年，你第一次入圍金曲獎女歌手時，我也入圍了最佳新人獎，我們當時一起坐在台下，我才12歲，但你眼裡根本沒有我。」林淑容幽默回應：「我已經認定你，沒有把羅時豐放在眼裡。」接著林淑容補充道：「每次跟我表演的都是李茂山跟大牛羅時豐，大家都以為我除了羅時豐，就沒有別的男人了！所以這次我換了一個幼齒的小鮮肉。」林俊逸也笑著對羅時豐喊話：「羅大哥，歡迎來找我一起拍影片，我不會跟你翻臉。」讓全場哄堂大笑！他又打趣說：「我之前聽說沒有跟林淑容合唱過就不會紅，今天終於等到這個機會！希望淑容姐幫我加持一下，跟我一起合唱。」隨後兩人唱起〈無言的結局〉，默契十足，帶來別具一格的表演，瞬間將氣氛推向另一個高潮。林淑容更以一名歌迷的身分，向偶像鳳飛飛致敬，她動情地說：「沒有鳳飛飛，就沒有今天的林淑容。當年我走紅時，每晚都在西餐廳唱著鳳姐的歌，她的每一首都印在我的腦海裡。」隨後，她演唱了〈好好愛我〉、〈敲敲門〉、〈燕兒在林梢〉等多首鳳飛飛的經典組曲，當作給鳳飛飛的最佳回禮，她還特別加碼舞蹈搭配組曲，載歌載舞誠意十足，讓現場觀眾一飽眼福與耳福，相當吸睛。演唱會上林淑容準備了唯一一首台語歌曲，特別演唱了江蕙的代表作〈家後〉，伴隨著動人的旋律，她用深情的歌聲詮釋這首描繪夫妻間相守相愛的台語名曲，林淑容表示，這首歌是她每次演出必唱的曲目，因為她自己也非常喜歡這首歌，對她來說意義深遠，林淑容感性地說：「雖然我沒有當過家後，但我知道每個成功的男人背後，都有一個重要的女人。」演唱過程中，引發全場觀眾強烈共鳴，台下許多人輕輕跟唱，觀眾紛紛拿出手機打開手電筒應援，形成一片美麗燈海。