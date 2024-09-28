周杰倫演唱會太難搶？歌迷起鬨組「下水道特攻隊」　爬進大巨蛋

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫演唱會在即，歌迷怕搶不到票，在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道，聽周杰倫演唱會」的活動。（圖／臉書）

亞洲流行天王周杰倫（周董）近期宣布將在12月5日至12月8日攻佔台北大巨蛋開唱，讓歌迷又驚又喜，網路上也開始出現不少黃牛售票資訊，代購價格更飆到6萬2千元，火熱程度讓不少粉絲擔心搶不到票的機率非常高，對此，有網友搞笑在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道，聽周杰倫演唱會」的活動，短短幾天就吸引了2.5萬名網友響應，主辦單位也不斷呼籲要透過正規管道購票。距離周杰倫唱大巨蛋的10月23日的搶票日還有20多天，網路上出現不少討論文章，不僅有歌迷紛紛在各大平台上求助搶票小撇步外，還有部分網友祭出花招，在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道，聽周杰倫演唱會」的活動，沒想到才過了3天，就有2萬5千多人響應，表示會參加。活動消息一出，不少網友笑翻，紛紛留下反串留言：「我打算躲到張惠妹開唱時，有人一起嗎」、「請問要帶螢光棒還是手電筒」、「有施工圖跟下水道圖的記得丟上來」、「請問需要水肺證照嗎」、「下水道應該沒有禁止飲食吧」、「請問哪裡買下水道的票」、「裡面需要穿泳衣嗎」、「不會到時候連下水道也有黃牛票吧」、「請問下水道什麼時候開放劃位，我看這麼多人參加，我怕我在水道口，我會生氣謝謝」、「在此提供姐妹們100隻手電筒和300罐殺蟲劑！」事實上，先前就有網友哀求周杰倫提供台北大巨蛋下水道或管線的施工圖，表示自己可能連黃牛票都搶不到：「我可能搶不贏黃牛，但我願意進下水道聽，感謝！」吸引不少人留言表示，「下水道請讓我也排一個名額，謝謝」、「下水道+1」、「這裡也想卡兩個」、「周杰倫演唱會搶票時間一出來，我就開始查地下水道地圖，完全搶不到票的話，我就直接地下水道跑進去聽。」如今就連臉書都發起活動，可見天王人氣不容小覷。時間：2024年12月5日（四）M7:30、12月6日（五）PM7:30、12月7日（六）PM6:00、12月8日（日）PM6:00地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00售票系統: tixCraft拓元售票系統備註: 全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子煙）