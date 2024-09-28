李亦伸專欄／尼克、灰狼交易分析：Anthony Towns自覺後價值非凡

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▲NBA明尼蘇達灰狼當家前鋒Karl-Anthony Towns未來薪資過高，讓球團被迫啟動交易。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約尼克後衛Jalen Brunson有望與Karl-Anthony Towns組成強力雙人組。（圖／美聯社／達志影像）

今年28歲Karl-Anthony Towns喜歡比他更出色隊友，他不在乎分享球權，更重視團隊合作和勝利，個人數據都是次要，喜歡比他更稱職出色角色球員和防守工兵，這是他能為灰狼帶來無比戰力+磨合成熟智商。Karl-Anthony Towns更多自覺，Karl-Anthony Towns願意投入更多防守，做苦工、拉籃板，更重要的是打出「無球」效率，即使沒有戰術和球權，Karl-Anthony Towns都能為球隊做出貢獻，跟進二波籃板、空手接應、拉開空間，甚至防擋拆時全面壓迫出去兼跑快攻當箭頭。Karl-Anthony Towns未來四年2.2億美元合約2024-25年開始執行，年薪5000萬美元，2027-28年球季6000萬美元，灰狼已承受不住團隊薪資飆漲+累進豪華稅壓力。全新灰狼或許沒能帶給更多人希望和期待，但至少先減輕團隊薪資壓力同時降低豪華稅，Rudy Gobert+Julius Randle搭檔禁區組合或許是噩夢。但灰狼還有一個空間型長人大前鋒Naz Reid可以靈活調度，灰狼未來充滿變數，但尼克卻得到一個全新七呎長人Karl-Anthony Towns，高位能策應，低位能強攻，擋拆拉到外線可以創造更大空間，防守有高度和對抗性，一對一防守和協防能力更好，28歲Karl-Anthony Towns更理解比賽，團隊重於個人意識讓他有機會幫助尼克打出全然不同團隊球風。Karl-Anthony Towns現在是一名成熟而且能被賦予重任的核心球員，他不是領袖帶隊球星，甚至未必能成為爭冠球隊第二號得分手，但他的各種能力與價值都能成就一支總冠軍球隊，提供所有攻防戰力元素和技能，這就是尼克需要他的價值。尼克交易拿到的是一個全新自覺Karl-Anthony Towns，不是三年前那個被貼上軟標籤，只會刷數據+投三分長人。