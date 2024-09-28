李亦伸專欄／尼克、灰狼交易分析：Anthony Towns自覺後價值非凡

我喜歡過去兩年這個Karl-Anthony Towns。今年28歲Karl-Anthony Towns喜歡比他更出色隊友，他不在乎分享球權，更重視團隊合作和勝利，個人數據都是次要，喜歡比他更稱職出色角色球員和防守工兵，這是他能為灰狼帶來無比戰力+磨合成熟智商。
Karl-Anthony Towns更多自覺，Towns願意努力打好角色球員，他可以強攻籃下打低位，能在高位分球策應做戰術核心，還能為隊友拉開空間擔任空間定點射手，這裡頭獲利最大就是新狼王Anthony Edwards。
Karl-Anthony Towns願意投入更多防守，做苦工、拉籃板，更重要的是打出「無球」效率，即使沒有戰術和球權，Karl-Anthony Towns都能為球隊做出貢獻，跟進二波籃板、空手接應、拉開空間，甚至防擋拆時全面壓迫出去兼跑快攻當箭頭。
但這個更好的Karl-Anthony Towns，灰狼被迫只能交易出手，球隊薪資負擔是主因。
Karl-Anthony Towns未來四年2.2億美元合約2024-25年開始執行，年薪5000萬美元，2027-28年球季6000萬美元，灰狼已承受不住團隊薪資飆漲+累進豪華稅壓力。
灰狼中鋒Rudy Gobert還剩下兩年合約，合約薪資也比Karl-Anthony Towns小，但Rudy Gobert沒有市場交易價值，只能賠本交易，對灰狼來說，出手Karl-Anthony Towns還能拿下Julius Randle+Donte DiVincenzo+一首輪籤已經算是最好最完美操作。
全新灰狼或許沒能帶給更多人希望和期待，但至少先減輕團隊薪資壓力同時降低豪華稅，Rudy Gobert+Julius Randle搭檔禁區組合或許是噩夢。
Rudy Gobert+Julius Randle可能是惡夢
但灰狼還有一個空間型長人大前鋒Naz Reid可以靈活調度，只要Julius Randle願意打好「角色球員」，就像過去兩年Karl-Anthony Towns一樣享受打出最完美團隊戰力，那麼Julius Randle+Naz Reid或許也是灰狼在西區興風作浪一股衝擊力，但前提是Julius Randle願意為團隊做出犧牲，更多在禁區作戰防守拉籃板，不計球權和戰術角色，打出灰狼最需要禁區角色球員和價值。
灰狼未來充滿變數，但尼克卻得到一個全新七呎長人Karl-Anthony Towns，高位能策應，低位能強攻，擋拆拉到外線可以創造更大空間，防守有高度和對抗性，一對一防守和協防能力更好，28歲Karl-Anthony Towns更理解比賽，團隊重於個人意識讓他有機會幫助尼克打出全然不同團隊球風。
Karl-Anthony Towns現在是一名成熟而且能被賦予重任的核心球員，他不是領袖帶隊球星，甚至未必能成為爭冠球隊第二號得分手，但他的各種能力與價值都能成就一支總冠軍球隊，提供所有攻防戰力元素和技能，這就是尼克需要他的價值。
尼克靈魂後衛Jalen Brunson將因為Karl-Anthony Towns加入尼克受益，場上空間能被Karl-Anthony Towns站在底角拉開，站上弧圈頂為兩翼隊友創造更多突破和一對一單打空間。
尼克交易拿到的是一個全新自覺Karl-Anthony Towns，不是三年前那個被貼上軟標籤，只會刷數據+投三分長人。
東區格局和生態將因Karl-Anthony Towns來到尼克有所改變，今年NBA還沒開打，但可以預見將熱鬧非凡，競爭空前，爭冠球隊至少八支，尼克已經躍升奪冠排名第三，僅次於雷霆、塞爾蒂克。
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Karl-Anthony Towns願意投入更多防守，做苦工、拉籃板，更重要的是打出「無球」效率，即使沒有戰術和球權，Karl-Anthony Towns都能為球隊做出貢獻，跟進二波籃板、空手接應、拉開空間，甚至防擋拆時全面壓迫出去兼跑快攻當箭頭。
但這個更好的Karl-Anthony Towns，灰狼被迫只能交易出手，球隊薪資負擔是主因。
Karl-Anthony Towns未來四年2.2億美元合約2024-25年開始執行，年薪5000萬美元，2027-28年球季6000萬美元，灰狼已承受不住團隊薪資飆漲+累進豪華稅壓力。
灰狼中鋒Rudy Gobert還剩下兩年合約，合約薪資也比Karl-Anthony Towns小，但Rudy Gobert沒有市場交易價值，只能賠本交易，對灰狼來說，出手Karl-Anthony Towns還能拿下Julius Randle+Donte DiVincenzo+一首輪籤已經算是最好最完美操作。
全新灰狼或許沒能帶給更多人希望和期待，但至少先減輕團隊薪資壓力同時降低豪華稅，Rudy Gobert+Julius Randle搭檔禁區組合或許是噩夢。
Rudy Gobert+Julius Randle可能是惡夢
但灰狼還有一個空間型長人大前鋒Naz Reid可以靈活調度，只要Julius Randle願意打好「角色球員」，就像過去兩年Karl-Anthony Towns一樣享受打出最完美團隊戰力，那麼Julius Randle+Naz Reid或許也是灰狼在西區興風作浪一股衝擊力，但前提是Julius Randle願意為團隊做出犧牲，更多在禁區作戰防守拉籃板，不計球權和戰術角色，打出灰狼最需要禁區角色球員和價值。
灰狼未來充滿變數，但尼克卻得到一個全新七呎長人Karl-Anthony Towns，高位能策應，低位能強攻，擋拆拉到外線可以創造更大空間，防守有高度和對抗性，一對一防守和協防能力更好，28歲Karl-Anthony Towns更理解比賽，團隊重於個人意識讓他有機會幫助尼克打出全然不同團隊球風。
Karl-Anthony Towns現在是一名成熟而且能被賦予重任的核心球員，他不是領袖帶隊球星，甚至未必能成為爭冠球隊第二號得分手，但他的各種能力與價值都能成就一支總冠軍球隊，提供所有攻防戰力元素和技能，這就是尼克需要他的價值。
尼克靈魂後衛Jalen Brunson將因為Karl-Anthony Towns加入尼克受益，場上空間能被Karl-Anthony Towns站在底角拉開，站上弧圈頂為兩翼隊友創造更多突破和一對一單打空間。
尼克交易拿到的是一個全新自覺Karl-Anthony Towns，不是三年前那個被貼上軟標籤，只會刷數據+投三分長人。
東區格局和生態將因Karl-Anthony Towns來到尼克有所改變，今年NBA還沒開打，但可以預見將熱鬧非凡，競爭空前，爭冠球隊至少八支，尼克已經躍升奪冠排名第三，僅次於雷霆、塞爾蒂克。