數位平台壟斷法律爭議學術研討會　聚焦外送平台合併探討

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第一場專題演講「數位平台的反壟斷挑戰與因應」，由高雄大學資管系主任楊書成主持。（圖／記者陳美嘉翻攝）

為深入探討數位時代的競爭與挑戰，「數位平台壟斷法律爭議學術研討會」，今（28）日下午在高雄寒軒國際大飯店登場，研討會聚焦Uber Eats併購foodpanda的案例，產官學界專家齊聚，剖析該合併案可能引發的各類問題。研討會邀集社群媒體、大數據分析、經濟學、法律等領域的專家、學者，針對數位平台經濟的特性及其對市場競爭的影響、大數據應用對新進競爭者進入門檻的影響、社群媒體在反壟斷議題中扮演的角色、競爭法規如何因應數位經濟的新挑戰、國際反壟斷執行趨勢及對台灣的啟示進行討論。此次研討會由高雄市電子商務協會主辦、YouTube頻道「港灣大小事」協辦，第一場專題演講「數位平台的反壟斷挑戰與因應」，由高雄大學資管系主任楊書成主持，與談人有高科大行銷與流通管理系副教授葛關復勇、高師大圖資處處長余遠澤、樹德科大流通管理學系助理教授陳冠霖；第二場「國際反壟斷執法趨勢與啟示」由資訊工業策進會科技法律研究所價值拓展中心專案經理鄭嘉逸主持，與談人有全國外送產業工會顧問蘇柏豪、資訊工業策進會總監王瑞民、國家公益發展協進會顧問賴香伶、高雄大學法律學系教授紀振清。資策會總監王瑞民表示，資訊服務業者平台在雲端利用在地勞動力、在地商家賺取高額利潤，金流掌控卻不在台灣，倘若合併，在無法管制的前提之下，根本無法阻止其壟斷傷害產業發展。他進一步指出，這些平台利用其市場優勢，將風險與成本轉嫁給最基層的勞工，忽視其應有的勞動權利，學術界聯合呼籲政府應積極介入，此次聲援行動不僅是對外送員權益的捍衛，更是對整個產業未來發展的深切關注。會中，多位南部大學的學者聯合呼籲政府應強化對數位平台的監管，並設立相關法規，以確保勞工的基本權益不被侵犯，並要求數位平台應當擔負起更多的社會責任，為外送員提供更合理的工作環境及報酬；政府若不採取行動，任由這些壟斷行為繼續蔓延，將嚴重阻礙台灣數位經濟的可持續發展。並指出，此次的聲援行動，代表南台灣學術界對勞動者基本權益的高度重視，也表達了對公平市場競爭環境的期待。