吳宗憲喊「真心換絕情」！重揭周杰倫婚禮獨漏　過往恩怨又遭起底

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▲吳宗憲在節目上脱稿演出，讓全場譁然。（圖／民視 提供）

▲周杰倫在出道沒多久，吳宗憲就因投資失利而將音樂公司以3億元台幣轉賣。（圖／周杰倫 Jay Chou臉書）

近期由白冰冰主持的《超級冰冰Show》，最新一集節目邀請到大牌秀「Local King」吳宗憲開場演唱〈有夢你會紅〉，讓全場氣氛超歡樂，不過搞笑的憲哥似乎還不滿足，竟在台上脱稿演出，指出〈真心換絕情〉這首歌是「新聞流行用語」，更開酸自己培養的新人在爆紅後，結婚也沒有邀請他作客，讓全場譁然，而現場觀眾也知悉，其實吳宗憲口中的「新人」，就是亞洲流行天王周杰倫。眾歌手當日演唱都是吳宗憲所演唱過的歌曲，對此吳宗憲獨家在節目抖出某年的金曲獎內幕，指出自己當時從北京搭機趕回來，但班機卻延遲4個小時，讓他錯過彩排時間，上場演唱只能靠音感找下歌點，完全沒彩排的他，獨立完成這多首歌曲組合又複雜的組曲，讓大家超佩服。不過愛搞笑的憲哥，也不忘帶來綜藝哽，在歌手曾瑋中提到演唱〈真心換絕情〉時，吳宗憲馬上接這是「新聞流行用語」，因為當年培養某位新人，功成名就後婚禮居然沒有邀請他，突然砲轟周杰倫，讓全場譁然。事實上，周杰倫在出道前，曾為高中同學參加選秀節目《超級新人王》擔任鋼琴伴奏，雖然同學歌唱未獲獎，但該節目主持人吳宗憲卻對周杰倫的作曲印象深刻，認為他有音樂潛力可以發展，隨後將他簽進阿爾發音樂，但沒有立刻發片，後續阿爾發音樂總經理楊峻榮，在因緣際會下聽到〈可愛女人〉曲子demo，便認為周杰倫的實力已經足以發唱片，進而向老闆吳宗憲提議，在周杰倫依合約創作50首歌曲後，由吳宗憲挑選10首發行專輯，沒想到一炮而紅，周杰倫也曾在金曲獎上說過：「沒有吳宗憲就沒有周杰倫。」但吳宗憲在2001年因為投資失利，便將阿爾發以新台幣3億元賣給好樂迪股份有限公司，等同於賣掉周杰倫，當然也包括旗下的温嵐、南拳媽媽，後來在2005年，周杰倫與侯佩岑的戀情曝光時，吳宗憲面對媒體又一時嘴快脫口周杰倫與蔡依林的「雙J戀」，讓周杰倫被外界質疑劈腿，雖然後續吳宗憲則解釋是媒體刻意扭曲，才會造成周杰倫誤會，不過兩人不合的傳言卻越演越烈。一直到2015年，周杰倫在英國和昆凌下跪求婚，後續接連在台北、英國、澳大利亞舉辦了3場世紀婚禮，卻完全沒有寄喜帖給吳宗憲，讓外界質疑他是否對於過去的種種還懷有怨恨，對此周杰倫表示是母親葉惠美的意思，但仍讓吳宗憲非常不滿：「漏掉我這封喜帖是不是太針對了？我是一排名字在那邊讓你打勾或打圈要不要邀請的人嗎？不發帖子是要給我難看囉！」導致兩人的關係再度降到冰點。