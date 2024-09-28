《愛過之後來臨的》看點！日韓合作　李世榮、坂口健太郎交往甜炸

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《愛過之後來臨的》其實是韓劇，但劇中有許多日本演員。（圖／coupang play臉書）

▲劇中，坂口健太郎跟李世榮大談「命運般的愛情」。（圖／coupang play臉書）

▲李世榮因為演過知名韓劇，而被許多日本觀眾認識。（圖／coupang play臉書）

▲坂口健太郎在南韓超有名，還是BTS的朋友。（圖／coupang play臉書）

日本、南韓合作的電視劇《愛過之後來臨的》正式開播，男女主角分別找來「韓國女星」李世榮、「日本男星」坂口健太郎主演，高顏值的2人展開命運般的戀情，卻因為殘酷現實分手。《NOWnews今日新聞》特別整理4看點，好讓觀眾更容易理解這部「又甜又虐」的日韓大戲。《愛過之後來臨的》是改編自韓國暢銷作家孔枝泳的同名小說，劇情描述崔紅（李世榮 飾）在日本留學時，與青木潤吾（坂口健太郎 飾）邂逅陷入熱戀並同居，2人後來因為家庭反對，語言與文化的差異，產生各種誤會而分手；時間過去5年，已步入職場的他們在韓國巧遇，再度展開宿命般的愛情故事。本劇除了有原著的熱銷紀錄掛保證，「日本男星」坂口健太郎在韓國有一定的知名度，他除了是夯劇《Signal信號》的日版男主角，跟天團BTS還有深交，是韓國觀眾熟悉的日本演員；「南韓女神」李世榮也因為演出知名韓劇《花遊記》、《衣袖紅鑲邊》的關係，日本觀眾對她並不陌生，所以當《愛過之後來臨的》公開卡司後，立即引起日、韓兩國媒體注意，受到亞洲粉絲高度期待。在第一集中，大學畢業不敢面對就業的李世榮，為了擺脫媽媽掌控的人生，「我覺得人生是需要緩衝的」，所以偷偷飛到日本留學打工，意外遇見坂口健太郎，2人的初相遇並非巧合，但已對彼此留下「深刻印象」；後來竟發生2人都到同一家拉麵店應徵工讀生，這二度碰面的機緣，讓他們對眼前的人產生好感，「旁觀者清」的拉麵店所有員工一一助攻，努力把李世榮、坂口健太郎湊作堆。後來男女主角發現不少「命運的共通點」，包含文學系的坂口健太郎熱愛寫字，李世榮則喜歡看詩，2人為了生計努力找工作，亦對未來抱持「緩衝慢慢來」的想發，最後是坂口健太郎先釋出好感，2人終於在一起，男帥女美的情侶檔，十分吸睛。雖然2人的母語不同，但合作默契卻是意外好，坂口健太郎經常用韓語與韓國劇組交流，發音還被稱讚很標準，他表示：「在韓國拍攝時，我每天都會背一些當天要用的詞彙，比如『今天辛苦了，天氣這麼冷，明天加油吧』這樣的話，這已經成為我的習慣了，可能就是因此讓我的韓語有所提升。」日文台詞講的比韓文多的李世榮則說：「一開始很興奮，覺得有機會用日語演戲很特別，但在準備拍攝的過程中發現並不容易」、「即使無法用精準的語言溝通，但在拍攝現場我能透過情感和氣氛來理解很多東西，健太郎的韓語其實比我的日語更好。」她還不忘開玩笑：「我只會背台詞，在日常會話方面，我比現場的韓國工作人員還差。」《愛過之後來臨的》是南韓影集，但劇組有許多日本工作人員，曾讓人誤會是合拍劇。而他們是去年初在日、韓兩地往返拍攝，為的就是要捕捉四季的變化，導演希望用最大限度的2國背景，完整呈現男女主角的感情，特別是首集櫻花盛開的東京井之頭公園裡，奔跑的年輕情侶畫面最為動人。除了李世榮跟坂口健太郎這對男女神，韓國男演員洪宗玄則是本劇男配，飾演愛慕女主角的「宋敏俊」，女配則是日本女星中村杏飾演的「小林環奈」，她是坂口健太郎的前女友，即使分手依然深愛著男方。原 作：孔枝泳導 演：文賢成編 劇：鄭海心、文賢成類 型：愛情語 言：韓語、日語開播日：2024年9月27日集 數：6主 演：坂口健太郎（飾演：青木潤吾）、李世榮（飾演：崔紅）收 看：friDay影音