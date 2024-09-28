2024全國咖啡烘焙賽頒獎 巴西大叔精品咖啡商號奪冠

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▲來自台北『巴西大叔精品咖啡商號』翁維瓏摘冠，由國姓鄉長邱美玲頒獎。（圖／主辦單位提供）

▲亞軍是南投國姓在地的咖啡莊園『佳芳咖啡』詹清喨拿下，由農糧署副署長黃昭興頒獎。（圖／主辦單位提供)

▲2024全國咖啡烘焙賽頒獎典禮後進行咖啡分享會，圓滿成功。（圖／主辦單位提供）

2024南投國姓「全國咖啡烘焙賽」經過一週緊湊賽程，27日成績揭曉，由來自台北『巴西大叔精品咖啡商號』翁維瓏摘下冠軍寶座， 亞軍是南投國姓在地的咖啡莊園『佳芳咖啡』詹清喨拿下。頒獎典禮後進行咖啡分享會，現場品嘗前五名烘焙的國姓精品咖啡，額外加碼三間在今年 「COE Taiwan 2024 台灣首屆卓越盃咖啡國際競標」名列前茅的臺灣莊園咖啡，包括國姓在地的向陽高山咖啡、嘉義阿里山鄒築園及雅慕伊咖啡莊園。頒獎典禮上，包括農業部農糧署中區分署、農業部農村發展及水土保持署南投分署、南投縣政府農業處、國姓鄉民代表會、國姓鄉農會以及南投縣議員、立法委員等貴賓到場共襄盛舉，場面相當熱鬧。2024全國咖啡烘焙賽自9月23日到26日，總計四天賽程，歷經第一天的說明會與選手試烘、熟悉 woots 烘豆機操作，第二天正式初賽，第三天專業評審進行初賽作品杯測，評選出 12 位優秀選手晉級決賽，到第四天進行決賽與再次評鑑， 每位參賽選手在比賽過程中無不使出渾身解數、全神貫注在烘焙作品上，為的就是要呈現出國姓精品咖啡最佳的風味，以贏得評審青睞。最終脫穎而出的是來自台北『巴西大叔精品咖啡商號』的翁維瓏，亞軍由南投國姓在地的咖啡莊園『佳芳咖啡』詹清喨拿下，季軍是以個人名義參賽、來自南投草屯的李凱文，第四名 是南投魚池『山豬衝吧咖啡館』黃韶煒，第五名是新竹『嶼製商行』彭聖崴。另前十二強優勝的其他選手，還有南投國姓馨晴咖啡黃美桃、niksen coffee 妮珂森咖啡 姚琍鈞、雲林古坑螢之光咖啡工作室黃智偉、BRBP Specialty Coffee 郭志豪、台中 Prayer Coffee Roaster 陳祈安、來自台中的林明佑、來自台北的劉育維。透過全國咖啡烘焙賽的榮耀，一同將國姓精品咖啡推廣到台灣各地。頒獎典禮後進行咖啡分享會，由本屆賽事主審劉千如以及技術評審吳原炳，針對參賽選手的烘焙作品綜合講評，前五名選手一一分享自己的咖啡烘焙經驗與參賽心得，並與其他選手相互交流切磋烘豆技術。現場提供前五名烘焙作品所沖煮的咖啡給與會者品嚐，每位選手上台分享的同時，來賓也可以喝到出自選手之手的作品，體會國姓精品咖啡呈現的多元風味。分享會額外加碼，特別邀請到榮獲今年 COE Taiwan 2024 台灣首屆卓越盃咖啡國際競標總統獎的『向陽高 山咖啡』莊園主林言謙，與大家分享種植咖啡到得獎的心路歷程，並由邱美玲鄉長致上恭賀。來賓聆聽分享的同時，品嚐向陽高山咖啡、鄒築園、雅慕伊咖啡莊園所產的咖啡，一起分享台灣的驕傲，精品咖啡中的精品。國姓鄉公所表示，本屆賽事有豐億光電股份有限公司提供 CM200（咖啡焙 度/粒徑分析儀）及 AW600（水活性分析儀）做為冠亞軍獎品、漢亞國際實業有 限公司提供評審杯測沖煮用水、縈和實業有限公司提供比賽用烘豆機 woots 1.0、 日月潭悠森境休閒渡假村提供住宿券獎品、蕭氏貿易有限公司提供咖啡研磨設備。有咖啡業者廠商的支持，優化賽事規格，讓比賽順利舉辦，並由國姓鄉在地莊園雅谷咖啡莊園及月桃湖咖啡提供咖啡豆做為比賽用豆。南投縣國姓鄉透過 「全國咖啡烘焙賽」齊心推廣國姓精品咖啡，相約明年 2025 再次與大家賽場再見。