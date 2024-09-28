LOL世界賽／PSG對手出爐了！SHG0:2遭100T完虐　PCS賽區強度存疑

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▲日本SHG明星上路Evi曾經旅歐，但本屆賽事未能帶領隊伍打出好成績，一勝未得就黯然淘汰。（圖／X@LOL Esports）

▲今（28）日晚間PCS賽區第二種子日本戰隊SHG對決北美LCS第三種子100T，最終SHG遭對方0:2擊敗。（圖／LOL Esports）

▲100T韓援打野River過去也曾加盟PSG。（圖／LOL Esports）

2024年《英雄聯盟》S14入圍賽，今（28）日晚間PCS賽區第二種子日本戰隊SHG對決北美LCS第三種子100T，最終SHG遭對方0:2擊敗，同時確定PSG明（29）日的對手為100T，而SHG本屆世界賽一場未贏，也讓許多台灣玩家也開始對PCS賽區的真實強度感到悲觀。今（28）日晚間《英雄聯盟》S14入圍賽第二輪敗部賽事，先由明年將併入APAC聯賽的越南VCS賽區的VKE對決巴西PNG，結果VKE遭對手0:2擊敗；隨後輪到PCS賽區第二種子日本戰隊SHG上場，對決北美第三種子100T，結果也被打得毫無還手之力，BP完全落後一個版本，第二場比賽更被100T打出29:11的超大擊殺差距，最終就以0:2慘敗，在本屆世界賽入圍賽事中，VKE與SHG皆一場未贏就黯然淘汰。目前為止，明年將組建而成的APAC聯賽當中，只有越南VCS的第一種子GAM率先進入瑞士輪，而PSG則要在明（29）日對決100T，爭取最後晉級瑞士輪的機會。100T陣容中有著前 PSG 韓援打野River，還有 17 歲超級新人上路Sniper 。不過在看完昨（27）日PSG與今（28）晚SHG的表現之後，許多台灣玩家也開始對PCS賽區的強度感到質疑，更對於明（29）日PSG對決100T的賽事信心不足，