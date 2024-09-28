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中東舞蹈與香料融合　黃偉哲：將提供藝術家盡情創作舞台

記者郭俊暉／台南報導

▲由台灣肚皮舞冠軍邵震宇帶領的阿薩德中東舞團，今天在台南市立圖書館舉辦史無前例結合香料與中東音樂舞蹈的演出《阿拉伯時光》。（圖／南市府提供）
▲由台灣肚皮舞冠軍邵震宇帶領的阿薩德中東舞團，今天在台南市立圖書館舉辦史無前例結合香料與中東音樂舞蹈的演出《阿拉伯時光》。（圖／南市府提供）
由台灣肚皮舞冠軍邵震宇帶領的阿薩德中東舞團，今（28）日在台南市立圖書館舉辦史無前例結合香料與中東音樂舞蹈的演出《阿拉伯時光》，市長黃偉哲表示，未來台南市政府也將邀請更多不同領域的藝術家深耕台南，讓藝術文化永續傳承。

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▲邵震宇在這次演出選了四種香料、乳香、丁香、肉桂、玫瑰，搭配不同風格中東舞蹈，引導觀眾的視覺、嗅覺到達一個前所未有的感受。（圖／南市府提供）
▲邵震宇在這次演出選了四種香料、乳香、丁香、肉桂、玫瑰，搭配不同風格中東舞蹈，引導觀眾的視覺、嗅覺到達一個前所未有的感受。（圖／南市府提供）
台灣肚皮舞冠軍邵震宇帶領的阿薩德中東舞團，於今天在臺南市立圖書館六樓哇劇場，將舉辦史無前例結合香料與中東音樂舞蹈的演出《阿拉伯時光》，引導觀眾的視覺、嗅覺到達一個前所未有的感受。

▲《阿拉伯時光》結合中東舞及香料，讓藝術表演迸出新火花，非常令人耳目一新。（圖／南市府提供）
▲《阿拉伯時光》結合中東舞及香料，讓藝術表演迸出新火花，非常令人耳目一新。（圖／南市府提供）
黃偉哲表示，台南是歷史古都，400年來累積深厚的文化底蘊，不管是藝術表演或作品，在台南都能大放異彩，也提供藝術家盡情創作的舞台。《阿拉伯時光》結合中東舞及香料，讓藝術表演迸出新火花，非常令人耳目一新。

阿薩德中東舞團藝術總監邵震宇指出，香料從阿拉伯半島的古老港口，前往中國、再到印尼群島，在世界各地，皆獨立扮演重要角色。今日演出的《阿拉伯時光》選用四種香料—乳香、丁香、肉桂、玫瑰，搭配不同風格中東舞蹈，如埃及東方舞、優雅紗巾舞、浪漫波斯舞等，引導觀眾的視覺、嗅覺到達前所未有的感受，讓到場觀眾皆能沉浸在視覺與嗅覺的雙重饗宴。

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