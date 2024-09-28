中東舞蹈與香料融合　黃偉哲：將提供藝術家盡情創作舞台

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▲邵震宇在這次演出選了四種香料、乳香、丁香、肉桂、玫瑰，搭配不同風格中東舞蹈，引導觀眾的視覺、嗅覺到達一個前所未有的感受。（圖／南市府提供）

▲《阿拉伯時光》結合中東舞及香料，讓藝術表演迸出新火花，非常令人耳目一新。（圖／南市府提供）

由台灣肚皮舞冠軍邵震宇帶領的阿薩德中東舞團，今（28）日在台南市立圖書館舉辦史無前例結合香料與中東音樂舞蹈的演出《阿拉伯時光》，市長黃偉哲表示，未來台南市政府也將邀請更多不同領域的藝術家深耕台南，讓藝術文化永續傳承。台灣肚皮舞冠軍邵震宇帶領的阿薩德中東舞團，於今天在臺南市立圖書館六樓哇劇場，將舉辦史無前例結合香料與中東音樂舞蹈的演出《阿拉伯時光》，引導觀眾的視覺、嗅覺到達一個前所未有的感受。黃偉哲表示，台南是歷史古都，400年來累積深厚的文化底蘊，不管是藝術表演或作品，在台南都能大放異彩，也提供藝術家盡情創作的舞台。《阿拉伯時光》結合中東舞及香料，讓藝術表演迸出新火花，非常令人耳目一新。阿薩德中東舞團藝術總監邵震宇指出，香料從阿拉伯半島的古老港口，前往中國、再到印尼群島，在世界各地，皆獨立扮演重要角色。今日演出的《阿拉伯時光》選用四種香料—乳香、丁香、肉桂、玫瑰，搭配不同風格中東舞蹈，如埃及東方舞、優雅紗巾舞、浪漫波斯舞等，引導觀眾的視覺、嗅覺到達前所未有的感受，讓到場觀眾皆能沉浸在視覺與嗅覺的雙重饗宴。