雷／《原子少年2》宇宙大爆炸！不練團改包水餃？重新組團蹦火花

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▲李千娜在本集中擔任流星導師。（圖／愛奇藝）

▲鑽石星球在廚房裡認真包水餃，更製作出各種不同造型的作品。（圖／愛奇藝）

▲鑽石星球的成員們在練團前跑去包水餃，每個人都有各自的口味。（圖／愛奇藝）

▲天狼星在練團期間，跑到錄音室裡談心，其中李家皓（最左）更分享了自己過往上電視的經驗。（圖／愛奇藝）

▲天狼星在本集節目中的表現備受肯定，獲得全場最高分。（圖／愛奇藝）

▲風行者的新團員們似乎還在磨合期，讓舞蹈老師有些擔憂。（圖／愛奇藝）

▲風行者在本集的表現不如預期。（圖／愛奇藝）

近期在網路上掀起話題的實境綜藝秀《原子少年2》，今（28）日迎來第6集，本集不僅邀請了曾入圍台語金曲歌后的李千娜擔任流星導師，6顆星球們也將迎來「宇宙大爆炸」，製作單位將每個星球打散，重新排列，本集首先登場的是鑽石星球、天狼星，以及風行者，其中鑽石星球在成團後，馬上就前往廚房包水餃，更一起品嚐「地獄料理」。鑽石星球在重組後，第一時間不是去練舞，而是展開廚藝教室培養感情，幾人在廚房裡東摸西摸，更各自攜帶了食材，打算親自包水餃，幾人向製作單位表示，希望全新的鑽石星球中，每個人都有各自的口味，於是幾人開始「轟炸廚房」，其中廷豐還將水餃包成老鼠的形狀，慘被眾人吐槽，最後幾人開箱成品，沒想到草莓口味的水餃意外好吃，而的干貝水餃、鮪魚水餃也大受好評，不過楷祐吃到浩然的巧克力水餃，卻堪稱是地獄來的食物：「超苦的，然後混那個肉的味道，就是生鮮混那個巧克力甜味的味道，亂七八糟。」雖然私底下互動良好，不過鑽石星球這次在台上的表演，不被流星導師李千娜和其他星際導師接受，其中坤達坦言：「他們有些人還是有些不確定性，適應期看起來還滿明顯的。」李千娜也附和：「對，而且我覺得有一點抗拒。」健志老師則表態：「我覺得融合度沒有很好，有一點變化，但不多。」最後鑽石星球在滿分80分中，只拿下60分。而天狼星在這時也組成了全新星球，以潘永安、李家皓、加藤琉士、泥秋（江秋鴻）、周正耀、林泓諺、陳永勛帶來新演出，沒想到李家皓在團體中，不斷傳授給其他團員Freestyle的技巧，更認真分享自己先前參加過《大嘻哈時代》的心得，讓團員在錄音室中凝聚向心力。天狼星這次在舞台上表演歌曲〈GO了嗎？〉，沒想到大受好評，獲得77.5分的超高成績，李千娜更表示：「我覺得爆發力很強欸，對不對，尤其那個潘永安、李家皓，李家皓出來超有魅力的，其中李家皓是原本就在天狼星裡的少年，讓歐弟也開玩笑表示：「員工都離職了，只剩下一個在店裡面。」而風行者也在這集當中帶來全新演出，不過加入4位新團員的風行者，團隊的磨合似乎還不完整，其中Simon也表示：「很像小學剛開學，然後來到一個新的班級，然後旁邊同學都很陌生的感覺。」幾人也在團練結束後，跑到市區吃吃喝喝，希望彼此能夠敞開心扉，不過在本集節目中，風行者的表演仍然差強人意，不過李千娜也開心表示：「我自己是滿喜歡的，因為開場就有一種很開心、很繽紛的感覺，然後就真的是看到少年。」也給予其他人點評，希望團隊可以再更好，最終風行者獲得61.5分。