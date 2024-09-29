人間微光／走出急診室種鹿角蕨

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李承勳當了5年急診科醫師，現在轉為專職培育鹿角蕨。（圖／記者鄭宏斌攝）

▲耐心，是植物教會李承勳的事。（圖／記者鄭宏斌攝）

我在急診室待了5年，考取專科醫師執照，今年人生突然轉彎，我辭掉這份外人稱羨的穩定工作，從台北回到老家桃園，和爸爸一起種鹿角蕨。急診室的節奏快，而植物的生長卻是慢，我放緩步調，學會要有耐心，這是植物教我的事。會走急診之路，故事要從高一暑假說起。那一年我參加長庚醫學營，除了對醫學有初步認識，看到一群厲害的人把活動辦得那麼好，很欽佩；接著我到聖保祿醫院急診室當志工，急診科醫護人員們面對各種傷勢或是疾病主訴，都能游刃有餘地處理，也讓我印象深刻。我曾考慮過精神科和小兒科，這些科別的治療不只是用藥、開刀，很大一部分是透過言語、表情和肢體動作就讓病人達到緩解效果。然而，急診醫師透過言語的治療能力也很強，通常會到急診的人都很慌張著急，醫師要從容不迫地帶著患者和家屬一起解決問題，非藥物相關的治療能力並不亞於精神科醫師。過程中我得到很大的成就感，可以救人命，同時也能安撫人心。很多醫師在向家屬說明患者情況的時候，可能只會點到為止，例如說他即將過世了這樣，而我則會多說2句話，例如稱讚阿公看起來氣色很好，你們把他顧得很好，阿公到下一個世界一定會很開心之類的。其實多說2句話不用10秒鐘，但威力很強，很多時候家屬除了難過，也會自責、後悔，擔心自己沒有把病人照顧好，一旦聽到這些話，他們就會比較釋懷。沒有人是完美的，所以要接納自己的不完美，也要想得開，但是自己要想開，滿難的，醫師在醫療場域是主導者，說出一些肯定和認同的話，對家屬來說意義滿大的，尤其人長大之後受到肯定的機會其實很少，我覺得自己好像有這樣的能力，幫助別人一起成長。我是一個感性的人，能共感旁人情緒，有時候看書、看電影也會哭。住院醫師第1年的時候，有一次，病人回天乏術，我安慰著家屬，想讓他們比較舒服，但其實我心裡很不舒服，又不可能在急診室哭，下班之後，我就跑到醫院外面、沒人看到的花圃，哭了十幾分鐘，才有辦法搭車回家。到了第2年、第3年，我慢慢變得冷靜，更能從容面對死亡以及離別的場景。死亡並不可怕，可怕是沒有好好道別，我會引導家屬放下生氣、責怪或後悔等負面情緒，請他們趁最後的時間趕快向患者道別，把心裡想說的話、道歉或感謝全部都說出來。人的一生中遇到死亡道別的機會不多，醫生則是每天都會接觸到，累積很多經驗，知道怎麼做才是最好的。有朋友說我冷血，但我不是變得冷血，而是冷靜以對。其實小時候我滿怕死亡的，有時候晚上睡覺前，躺在床上腦袋胡思亂想，想到有一天我會死掉、在這個世界上消失，滿害怕的。一直到高一暑假在急診室當志工的時候，有一次看到過世患者的簾子被拉起來，安息室的人推著車子過來，護理師們就把其他病床的簾子全都拉起來。本來我以為，拉簾子是擔心其他生者看到會害怕，後來我學習醫學知識之後才知道，這是為了給予安息者應有的尊重，這讓我對死亡有更深一層的認識。轉念一想，生死並不是那麼絕對，並非生命結束的那一刻，你就死掉了、只剩下一個軀體，當你不被當成人來看的時候，那才是真正的死亡，只要還有人在乎你、記得你，那就是一種意義上的活著，所以我不再覺得死亡那麼可怕了。在台北讀書工作前前後後待了13年，成為急診專科主治醫師之後，我開始思考接下來的人生要怎麼過。我覺得世界上最重要的人除了自己，就是家人，我很希望有多一點時間陪伴家人。在過去幾年，家人陸續有一些去急診就醫的狀況，每次收到消息，我就從台北趕回桃園，雖然台北不遠，但是和回家就近照顧還是不一樣，再加上台北房價貴，於是我就開始認真考慮返鄉、離開台北。至於工作，我的急診專科訓練是從2019年開始的，這4年的訓練都和新冠病毒疫情脫不了關係，自認盡了全力，也已考到專科執照，但未來如果要繼續做30年，有一點壓得太緊，所以決定放個小假，不過我又是閒不下來的人，想找事情做，而我爸最近10年都在研究鹿角蕨，於是我就想跟他學習，去了解他在做什麼事情。返鄉這件事考慮了2年，而真正做出決定，只思考了1週就遞出辭呈，因為覺得時機到了。於是今年裸辭，放下台北的工作回到桃園，不當醫生當農夫。我是有點盲衝，但天無絕人之路，只要有一技之長在身，不怕沒有路可走。我種鹿角蕨，就算完全賣不出去、賺不到錢，也沒關係，最差我就去找份打工而已。不需要留戀既有的舒適圈，當你已經有跳脫舒適圈的想法，一定可以打造第2個舒適圈，要對自己有這樣的信心。爸爸一直是我的榜樣。他是高工汽修科畢業，職業軍人退伍後考上公務員，過著平凡人生，大概十幾年前他迷上鹿角蕨，想自己繁殖卻不知道方法，於是只會ABC和簡單英文單字的他，為了查詢外國文章和期刊，1個字1個字用google翻譯，再去揣摩意思，慢慢累積種植鹿角蕨的知識。我覺得他非常厲害，很勇敢、執著，並且堅持夢想，對我來說是一個很大的鼓舞，讓我覺得任何事情都不是困難。我小的時候，爸爸在種蘭花，由於耳濡目染，我從小就接觸很多植物，對於植物的多樣性感到深深著迷，有想要了解它們的衝動。我的觀察能力很強，可以連續觀察一株植物3到5天，而且我會有一種直覺，能感受到它有沒有生命力或活力，例如缺乏陽光或陽光太強、水太少或太多。說來有一點玄，之前在急診臨床的時候也是一樣。當我看到患者，有時候會冒出一個直覺，今天他可能會死，我就會把他留下來安排住院觀察，其他同事可能不理解為什麼明明沒事卻要留下來，但是好幾次，被我留下來的病人到了當天晚上就突然走了。我喜歡養植物，成就感滿大的，此外，植物也教會了我耐心。小學的時候，我曾經想過長大之後要當烏龜店老闆，前前後後我養過4、5隻烏龜，牠們慵懶悠哉，好像可以放下很多煩惱，讓我很羨慕。我從小就是一個容易焦慮的人，總是追求完美，例如考試要考1百分、一定要當上班長或模範生等等，所以很希望自己能像烏龜一樣從容自在。曾經我是個急躁的小孩，隨著年紀漸長，大概到了高中大學之後，才慢慢學會冷靜下來的能力，這尤其對急診醫師來說很重要，若是急急躁躁的，會讓家屬感到慌張。以前的我很喜歡快，快速把事情做好，也是一種追求完美的展現。所以我走急診，快速解決問題，很快得到成就感，但是植物快不得，鹿角蕨從播孢子繁殖到長成可以賣的樣子，大概2年，若要長到很大一株，大概要4年，這對急性子的人來說，簡直是折磨，但我就是想要折磨自己。種植物的過程讓我放慢腳步，靜下心來，這並不是割捨我生命中快的部分，而是除了求快之外，也有辦法能夠接受慢、享受慢，更能適應人生，更有彈性去面對世界的變化。雖然現在離開了醫院，但是我並不排斥再回去，等我把植物相關知識和能力學成之後，未來還是有可能回到臨床上班。畢竟使出渾身解數救人命，真的是滿熱血也滿爽的。