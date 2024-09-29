山陀兒颱風最新動態整理！「最新路徑、是否登陸、風雨影響」一覽

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）昨（28）日生成後，強度快速提升、速度慢慢加快，路徑朝台灣靠近，中央氣象署今（29）日上午發布「海上颱風警報」，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，颱風未來路徑還有微調空間，有可能登陸恆春半島，目前看來，「花東、恆春半島、南部山區」將會是此次颱風受影響最大的區域。
山陀兒颱風路徑預估 各國差異不大
吳聖宇說明，目前預報顯示，山陀兒颱風會先逼近恆春半島、台東近海後，再沿著東岸北上，來到宜蘭以東後，加速向東北遠離，呈現一個轉彎角度較大的拋物線路徑；各國預報模式中，較明顯的差別，在於「颱風有沒有先登陸恆春半島」，再沿著東岸北上，需要持續觀察。
山陀兒颱風將轉中颱 週二、週三雨勢最大
吳聖宇指出，今天山陀兒颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島降雨明顯，西半部多雲或有陽光，嘉義以北沿海、東半部沿海、恆春半島沿海有強陣風；明（30）日山陀兒颱風進入巴士海峽，暴風圈邊緣預估晚間會開始接觸恆春半島、東南部陸地，降雨集中在大台北、東半部、恆春半島，雨勢逐漸變大，下半天南高屏也會陸續有降雨，桃園至嘉義降雨還不明顯。
週二（10/1）白天，山陀兒颱風中心逐漸接近恆春半島，晚間可能接近或登陸恆春半島，暴風圈逐漸由南往北籠罩台灣，台東、恆春半島、高屏山區要特別注意大量降雨，宜蘭、大台北、桃園也會有陣陣大雨出現，新竹至雲林則受中央山脈保護，降雨較少；台東、恆春半島一帶風力達到最大，西半部沿岸風力也會明顯加強。
週三（10/2）山陀兒颱風沿著東岸北上，暴風圈籠罩全台灣，各地風雨明顯，雨勢最大的地方預估在「花東、恆春半島、南部山區」，宜蘭、北台灣在晚間雨勢有增強趨勢；週四（10/3）山陀兒颱風加速離開，下半天暴風圈可望脫離陸地；週四白天，降雨集中轉移到中北部山區，晚間颱風快速離開，各地的降雨就會大幅度減少或停止。
山陀兒颱風可能有「共伴效應」 北台灣小心異常降雨
吳聖宇提到，山陀兒颱風預估會和東北風出現「共伴效應」，不過發生的區域並沒有直接落在台灣上空，「南北風明顯交會的位置，應該落在台灣北方海域，除非東北季風南下時間比預報來提早，否則共伴效應對陸地上影響有限」。
吳聖宇提醒，在台灣北部、東北部一帶，要特別注意的是，「當颱風中心來到台灣東北部海面後，颱風本身環流跟雪山山脈交會可能產生的顯著降雨」。預估週五至週末（10/4至10/6）颱風不再影響，但東北季風南下，迎風面北部、東北部仍有局部短暫陣雨，但不會有「西南氣流」影響。
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吳聖宇說明，目前預報顯示，山陀兒颱風會先逼近恆春半島、台東近海後，再沿著東岸北上，來到宜蘭以東後，加速向東北遠離，呈現一個轉彎角度較大的拋物線路徑；各國預報模式中，較明顯的差別，在於「颱風有沒有先登陸恆春半島」，再沿著東岸北上，需要持續觀察。
山陀兒颱風將轉中颱 週二、週三雨勢最大
吳聖宇指出，今天山陀兒颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島降雨明顯，西半部多雲或有陽光，嘉義以北沿海、東半部沿海、恆春半島沿海有強陣風；明（30）日山陀兒颱風進入巴士海峽，暴風圈邊緣預估晚間會開始接觸恆春半島、東南部陸地，降雨集中在大台北、東半部、恆春半島，雨勢逐漸變大，下半天南高屏也會陸續有降雨，桃園至嘉義降雨還不明顯。
週二（10/1）白天，山陀兒颱風中心逐漸接近恆春半島，晚間可能接近或登陸恆春半島，暴風圈逐漸由南往北籠罩台灣，台東、恆春半島、高屏山區要特別注意大量降雨，宜蘭、大台北、桃園也會有陣陣大雨出現，新竹至雲林則受中央山脈保護，降雨較少；台東、恆春半島一帶風力達到最大，西半部沿岸風力也會明顯加強。
週三（10/2）山陀兒颱風沿著東岸北上，暴風圈籠罩全台灣，各地風雨明顯，雨勢最大的地方預估在「花東、恆春半島、南部山區」，宜蘭、北台灣在晚間雨勢有增強趨勢；週四（10/3）山陀兒颱風加速離開，下半天暴風圈可望脫離陸地；週四白天，降雨集中轉移到中北部山區，晚間颱風快速離開，各地的降雨就會大幅度減少或停止。
山陀兒颱風可能有「共伴效應」 北台灣小心異常降雨
吳聖宇提到，山陀兒颱風預估會和東北風出現「共伴效應」，不過發生的區域並沒有直接落在台灣上空，「南北風明顯交會的位置，應該落在台灣北方海域，除非東北季風南下時間比預報來提早，否則共伴效應對陸地上影響有限」。
吳聖宇提醒，在台灣北部、東北部一帶，要特別注意的是，「當颱風中心來到台灣東北部海面後，颱風本身環流跟雪山山脈交會可能產生的顯著降雨」。預估週五至週末（10/4至10/6）颱風不再影響，但東北季風南下，迎風面北部、東北部仍有局部短暫陣雨，但不會有「西南氣流」影響。
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