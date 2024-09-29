山陀兒颱風最新動態整理！「最新路徑、是否登陸、風雨影響」一覽

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▲山陀兒颱風路徑還沒完全確定，部分國家認為有機會登陸恆春半島後，再沿著台灣東岸北上。（圖／翻攝typhoon2000）

▲山陀兒颱風暴風圈有機會在週一深夜開始影響台灣陸地，週二至週三風雨影響最為劇烈。（圖／取自中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）昨（28）日生成後，強度快速提升、速度慢慢加快，路徑朝台灣靠近，，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，颱風未來路徑還有微調空間，有可能登陸恆春半島，目前看來，將會是此次颱風受影響最大的區域。吳聖宇說明，目前預報顯示，山陀兒颱風會先逼近恆春半島、台東近海後，再沿著東岸北上，來到宜蘭以東後，加速向東北遠離，呈現一個轉彎角度較大的拋物線路徑；各國預報模式中，較明顯的差別，在於，需要持續觀察。吳聖宇指出，西半部多雲或有陽光，嘉義以北沿海、東半部沿海、恆春半島沿海有強陣風；明（30）日山陀兒颱風進入巴士海峽，暴風圈邊緣預估晚間會開始接觸恆春半島、東南部陸地，，下半天南高屏也會陸續有降雨，桃園至嘉義降雨還不明顯。週二（10/1）白天，山陀兒颱風中心逐漸接近恆春半島，，宜蘭、大台北、桃園也會有陣陣大雨出現，新竹至雲林則受中央山脈保護，降雨較少；台東、恆春半島一帶風力達到最大，西半部沿岸風力也會明顯加強。週三（10/2）山陀兒颱風沿著東岸北上，，宜蘭、北台灣在晚間雨勢有增強趨勢；週四（10/3）山陀兒颱風加速離開，下半天暴風圈可望脫離陸地；，各地的降雨就會大幅度減少或停止。吳聖宇提到，，不過發生的區域並沒有直接落在台灣上空，「南北風明顯交會的位置，應該落在台灣北方海域，」。吳聖宇提醒，在台灣北部、東北部一帶，要特別注意的是，「」。預估週五至週末（10/4至10/6）颱風不再影響，但東北季風南下，迎風面北部、東北部仍有局部短暫陣雨，但不會有「西南氣流」影響。