Princess星座運勢／雙子座「運勢亨通」超積極　單身獅子座有桃花

塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（9月29日至10月5日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周若是有約好的事很容易被開空頭支票，小心別人放鳥、失約。工作上小心對方的承諾不兌現；感情上對方還有其他喜歡的人，會有點打擊到你。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周容易遇到爛問題、鳥問題，會讓你拒絕的事情，但是也會有貴人、好事。工作上小心爛事，其他蠻順利的；感情上有爛桃花，也有主動的桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周運勢亨通，事事都很順利，你會非常積極。工作上充滿熱忱的工作氛圍；感情上找對象的話會蠻順利的。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周運勢一半好一半壞，有好事但是也有不太開心的事情。工作上狀況不錯，但是還是有點糟；感情上有悲傷的桃花出現。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周感情方面單身者開始有些桃花的氛圍，有人注意、有人喜歡。工作上小心業績不佳，離目標還有一段距離；感情上開始有點動靜了。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周你的光芒黯淡許多，沒那麼多人擁護，若是重要的工作那要小心可能會業績不佳。工作上不如預期；感情上顯得被動。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面如果有很冷的對象，你們有開始而且蠻甜蜜的。工作上會收到回應；感情上有談戀愛的機會。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周工作方面會因為對方沒有動靜、下一步而只好放棄，後面還有些麻煩問題。工作上小心失去案子、客戶；感情上對方沒有後續行動。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周小心被小人妨礙，讓你很不開心。工作上對於現況很失望；感情上對方還有其他對象。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周有點空虛感，事事都落空，也要小心變成絕緣體。工作上業績不佳；感情上沒有桃花。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周會發揮勇士精神，事事積極。工作上充滿動力；感情上對方會有點冷，但你會很主動追求。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面對方已經放棄、斷聯，還有其他對象了。工作上小心小人；感情上沒有突破。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周若是有約好的事很容易被開空頭支票，小心別人放鳥、失約。工作上小心對方的承諾不兌現；感情上對方還有其他喜歡的人，會有點打擊到你。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周容易遇到爛問題、鳥問題，會讓你拒絕的事情，但是也會有貴人、好事。工作上小心爛事，其他蠻順利的；感情上有爛桃花，也有主動的桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周運勢亨通，事事都很順利，你會非常積極。工作上充滿熱忱的工作氛圍；感情上找對象的話會蠻順利的。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周運勢一半好一半壞，有好事但是也有不太開心的事情。工作上狀況不錯，但是還是有點糟；感情上有悲傷的桃花出現。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周感情方面單身者開始有些桃花的氛圍，有人注意、有人喜歡。工作上小心業績不佳，離目標還有一段距離；感情上開始有點動靜了。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周你的光芒黯淡許多，沒那麼多人擁護，若是重要的工作那要小心可能會業績不佳。工作上不如預期；感情上顯得被動。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面如果有很冷的對象，你們有開始而且蠻甜蜜的。工作上會收到回應；感情上有談戀愛的機會。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周工作方面會因為對方沒有動靜、下一步而只好放棄，後面還有些麻煩問題。工作上小心失去案子、客戶；感情上對方沒有後續行動。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周小心被小人妨礙，讓你很不開心。工作上對於現況很失望；感情上對方還有其他對象。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周有點空虛感，事事都落空，也要小心變成絕緣體。工作上業績不佳；感情上沒有桃花。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周會發揮勇士精神，事事積極。工作上充滿動力；感情上對方會有點冷，但你會很主動追求。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面對方已經放棄、斷聯，還有其他對象了。工作上小心小人；感情上沒有突破。
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