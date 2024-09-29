新加坡總理薪水逾5400萬！各級高階官員薪水曝　高薪避免貪污

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▲新加坡各級官員薪水狠甩其他國家。（圖／翻攝自臉書）

新加坡貪污情況相當少見，40年來僅出現交通部長的貪污案，相較於其他國家來說，是相當清廉的政府，原因在於政治人物的年薪普遍很高，並且薪水公開透明。除了具備優秀人才的公務員體系之外，新加坡政府也強調需要優秀的政務官領導國家，不僅提出高薪吸引人才、避免政務官貪污，同時也有一套制度激勵政務官的施政績效。我國駐新加坡代表童振源表示，新加坡政府是領導新加坡快速進步的關鍵因素。新加坡政務官薪金的制定包括三項原則：保持競爭力吸引有才幹的國人從政、反應公共服務精神、沒有隱藏好處的「裸薪」。目前新加坡政務官的薪水是2012年新加坡國會通過的政府高官薪酬方案，理論上每五年會檢討一次，但歷經2018年與2023年檢討，都沒有再調整政務官的薪水。新加坡初級部長的年薪計算，是取新加坡公民年收入最高前1,000位企業高管及專業人士年薪的中位數做基準、再折扣40%，成為初級部長（MR4級別）的年收入標準，其他職等的政務官薪水依據等級調整。目前新加坡公布的初級部長薪水約為110萬星幣（約2,715萬台幣），總理最高為220萬星幣（約5,430萬台幣），遠高於美國總統（54萬星幣、約1,296萬台幣）及英國首相（26萬星幣、約新台幣624萬台幣）。童振源指出，新加坡認為政務官要帶領國家前進、決定大政方針，需要吸引優秀人才加入政府，因此取年收入最高前1,000人年薪的中位數做基準。然而，政務官掌握國家權力、龐大預算，新加坡也制定嚴格防貪法律與採取嚴厲肅貪作為，讓廉潔賢能的優秀人才願意擔任政務官。不過政務官薪水也要反映公共服務精神，因此初級部長的薪水取新加坡公民年收入最高前1,000人年薪的中位數做基準、再折扣40%。許多政務官原是高薪的律師、醫生及銀行家，政務官收入遠不及原來工作收入，反應服務奉獻精神。例如，現任國防部長黃永宏是著名醫生，據報導他原來年薪超過450萬星幣，現在已經從政24年，年薪不到200萬星幣；內政部長尚穆根也曾透露，他現在的收入是從政前的十分之一，累計收入損失超過1億星幣。新加坡官員的薪資制度屬於真正的裸薪制度，除薪資之外，官員沒有任何額外行政費用，沒有退休金，接受禮品也須如實報告與上繳，卸任後也不會獲得其他特殊待遇，適用統一的中央公積金社會保障制度；相較之下，美國總統年薪只有40萬美元，但享有每年5萬美元的額外開支津貼、10萬美元的免稅旅遊津貼及娛樂津貼1.9萬美元，年薪連津貼合共每年56.9萬美元。此外，新加坡政務官的年收入架構包含固定薪水及可變動的花紅兩部分。初級部長的固定月薪只有5.5萬星幣。花紅分為常年可變動花紅（與公務員一致，實際為0.95-1.5個月薪水，疫情前平均1.3個月）、個人表現（由總理評定，實際為3至、6個月薪水，疫情前平均4.3個月）、國家表現（依公民收入中位數增幅、20百分位數公民收入增幅、失業率、國內生產總值增幅）。總體而言，初級部長的最低薪水為月薪和「第13個月花紅」等固定薪金共計71.5萬元；最高則可以拿到26.5個月薪，高達145.8萬星幣。政務官的固定薪金占65%，個人表現花紅、國家表現花紅和可變動花紅則占35%。這套制度會激勵政務官積極推動政務，以讓選民對政府施政績效有感，進而轉換成民眾對執政團隊的支持。