反覆試管療程卻一再流產！北市聯醫開發助孕神器　多對夫妻圓夢　

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▲迎子方與啟宮湯已成功協助不少家庭圓滿求子夢。（圖／陳安履提供）

▲北市聯合醫院中醫醫療部為提升助孕、備孕，推出「迎子方」與「啟宮湯」兩種即飲包處方。（圖／陳安履提供）

求子是許多家庭的挑戰，北市聯合醫院中醫醫療部為提升助孕、備孕，推出「迎子方」與「啟宮湯」兩種即飲包處方，對此仁愛院區中醫科主治醫師陳安履說，醫療團隊整理過去成功協助女性懷孕的科學中藥與煎劑處方，並考慮影響備孕、活產的病因，同時兼顧月經週期等問題，最後才設計出這2種處方，已多次順利助孕，民眾可多參考。對於迎子方與啟宮湯的成功經驗，陳安履說，例如患有多囊性卵巢症候群的林小姐，因為不排卵且血中黃體素水平偏低，導致難以受孕，經中醫診斷為胞宮經絡痰濕瘀阻、腎陽虛，備孕策略為濾泡期使用二朮湯、啟宮湯改善卵巢環境，降低卵巢壓力，同時依靠處方內香附調節多囊性卵巢症候群的內分泌失調，並配合基礎體溫、在每次確認成功排卵後使用迎子方補腎陽益肝腎，最後順利產子，寶寶也健康。另一名個案為許小姐，雖持續進行試管療程，但植入後反覆流產，後經中醫診斷為肝鬱、腎陽虛，因此備孕策略是在濾泡期、黃體期皆使用逍遙散合迎子方，最後也圓滿子夢。針對迎子方，陳安履說明，內含養血、補腎陽、養肝腎的助孕安胎中藥，各有不同作用：例如何首烏、熟地，可提升囊胚著床數、子宮內膜微血管密度，並可促進子宮內膜血管新生，有利於囊胚與內膜間著床所需黏著因子生成，還能輔助雌激素與黃體素穩定作用於子宮內膜。例如巴戟天、仙靈脾，可提升黃體素水平。例如續斷，可抑制子宮不正常收縮，減少子宮內膜剝落，可望降低反覆流產。對於啟宮湯，陳安履則說，可改善排卵功能、骨盆腔內血循環，其所含中藥作用如下：例如丹參、紅花、益母草與牛膝。例如路路通。例如延胡索與烏藥。陳安履表示，根據文獻，這類中藥處方對於排卵障礙、輸卵管部分阻塞的備孕女性，可提升自然受孕率，而女性生理期後半使用，則有助子宮正常收縮，避免經血逆流，降低內膜組織對於子宮、卵巢的刺激，因此可預防子宮內膜異位症、子宮肌腺症惡化，進而有效助孕。