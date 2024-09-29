快訊／大谷翔平首打席就敲安！打擊率來到3成11　道奇隊8：2領先

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大聯盟洛杉磯道奇隊今（29）日在客場對決科羅拉多洛磯，日籍球星大谷翔平首打席就敲出右外野方向的平飛安打，不過可惜第二棒的Mookie Betts擊出雙殺打，首局球隊沒有得分。次局Kike Hernandez敲出3分砲，幫助道奇隊首度得分，5局上結束時取得8：2領先。大谷翔平本場目前3次上場打擊，敲出1安、選到1次保送。這場比賽面對洛磯隊右投Antonio Senzatela，大谷翔平首打席就有所建功，第一球對方四縫線速球進來，他偏低並未出手攻擊，被記好球；第二球是外角變速球，沒打是壞球，球數形成一好一壞；第三球是滑球，失投進到偏紅中的位置，他直接出手打成右外野安打。次局Kike Hernandez又是抓準Senzatela的一顆滑球開轟，敲出一發3分砲，道奇隊也反超比數，暫時以3：1領先。大谷該局第2次上場打擊，不過打成滾地球出局。第3、第4局道奇再靠著對方捕手捕逸，以及Kevin Kiermaier的適合安打各添1分，目前5：2領先。大谷翔平第5局本場第3次上場打擊，Senzatela這一次交手兩顆變速球沒進好球帶，而位置邊邊角角的四縫線速球大谷又選掉不出手，最終該打席形成保送。這也開啟道奇隊該局攻勢，Teoscar Hernandez轟出3分砲，將比數形成8：2領先。大谷翔平首打席敲安後，目前打擊率已經飆升到3成11，個人本季擊出194支安打，54發全壘打和130分打點，完成57次盜壘，皆為生涯新高。大谷翔平幾乎確定會成為幾乎第一位打出「333」3成打擊率、30支全壘打、30次盜壘）的日本球員，也有望挑戰成為繼鈴木一朗之後，第二位達到 200 支安打的日本選手。