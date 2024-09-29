山陀兒颱風今天轉中颱　台鐵提前啟動防颱準備

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山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）路徑威脅相當大，中央氣象署預報員葉致均指出，山陀兒將在今（29）日下半天增強為「中度颱風」。台鐵表示，已請各單位及北、中、南、東4個分區營運處動員防颱準備，疏通排水系統，固定開放空間設備，檢查備用發電機，並測試防洪閘門，提前做好防颱準備。台鐵公司董事長杜微昨（28）日赴花蓮地區巡察，由東區營運處處長姜登凡、副處長許民杰、花蓮站站長楊舜安等人陪同，前往花蓮站及花蓮工務段，了解耐震補強工程進度，對工程具備外觀美化設計且即將完工表示肯定。隨後杜微又前往值班室視察防洪監看的情形，該值班室已遷移至大辦公室，並全面更新設備，配置超大型螢幕、土石溢流告警系統儀表板、以及新增和公路局、水保署、劇烈天氣預報系統聯線的資訊平台，杜微感謝辛苦監看的二位工務值班同仁，並請工務段持續保持所有23具監視器以及各平台的正常連線，發現土石流告警後的通報，也要確實依SOP辦理。完成北迴線和仁=崇德間災損搶修地點的勘察後，杜微繼續到幾個中小型車站巡視，首先抵達的是三等站北埔站，該站旅客量雖不多，但南、北邊各有一個貨場，是花蓮重要的貨櫃轉運地，站方每月貨運收入近百萬元，現場站長蔡承恩也詳細說明了車站近況及運作。再至招呼站景美站，台鐵表示景美站雖然未派站員，但有加派保全，負責月台提高工程的施工管制，並兼旅客引導服務。最後一行人轉往新城站，由站長林志興引領並說明站況，新城站雖為二等站，但出入旅客衆多，可謂太魯閣國家公園的門戶，杜微請站方在景區復舊期間要持續站務維護，隨時準備迎接花蓮觀光復甦。杜微表示，中小型車站的職場安全非常重要，公司已經由職安處指導4個分區營運處辦理普查改善，花東地區的車站分佈廣、規模小，應先注意車站安全及環境、健全站員聯繫方式、設置監視器、輔以保全協助，同時和鐵路警察及地方警察密切合作建立聯防機制，公司在此方面會給予全力支持，近期各級主管也將至車站實際勘察，落實車站維安。