新新併將決戰！台新金薪水高2成　新光金薪資福利成焦點

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新光金、台新金的合併案即將塵埃落定，新光金員工的薪資福利也成為各界關注的焦點。薪資查詢平台《比薪水》統計，台新金的薪水較新光金高出約20%，也讓新光金員工對合併抱持高度期待。中信金控退出收購新光金後，新光金將於10月9日將召開股東臨時會，討論台新金與新光金的「新新併」，新光金董事長魏寶生態度積極，承諾合併後會實施「三年留用、一體適用」的政策，絕對不會裁員。新光銀行工會也表示，將參考過往金融業併購案例，協商員工安置計畫。根據《比薪水》資料庫，近三年新光金融控股有限公司的平均月薪為43978元、中位數41000元，平均年薪609012元、中位數584000元；台新金融控股有限公司的平均月薪49488元、中位數47500元，平均年薪735976元、中位數702000元。新光金員工認為，公司福利較少，包括公司認股、部門旅遊等，薪資成長幅度也有限，而台新金則在每年考績調薪方面表現較優。新光金留任員工寄望能提升薪資待遇，達到同工同酬。新光金、台新金皆看好合併案發展，若能順利合併為「台新光金融控股」，台新金的業務將擴大至銀行、壽險雙軌運作，隨著規模擴大及獲利能力提升，員工薪資也有望水漲船高。金管會將嚴格監督合併過程，確保新光金員工權益不受損，而工會也將積極參與協商，確保員工安置措施到位。新光金與台新金能否成功整合、發揮各自的優勢，也是影響未來發展的重要因素。