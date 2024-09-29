中國外長王毅稱2758號決議解決台灣問題　外交部嚴正譴責

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中國外長王毅於美東時間28日在第79屆聯合國大會總辯論發言時，再次誆稱聯大第2758號決議「徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，外交部對此嚴正譴責。外交部今（29）日重申，「中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，才是台海客觀現狀以及國際社會公認的事實」。聯大第2758號決議的內容既未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，該決議就與台灣無關，更沒有解決台灣在聯合國的代表權問題。外交部再次強調，只有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織及其他國際場域代表台灣；要求中國停止誤導國際視聽，也呼籲國際社會正視中國藉由扭曲聯大第2758號決議片面改變台海現狀，為將來武力犯台製造法理基礎的惡劣意圖，積極採取反制作為，共同維護台海和平穩定現狀，以及以規則為基礎的國際秩序。