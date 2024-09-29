大谷翔平轉換打擊模式、再當「3割男」！主帥透露調整：他很聰明

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大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平挑戰賽季「三冠王」，目前他的打擊率為3成10，距離聖地牙哥教士強打Luis Arraez的3成18越來越近。在季末他的打擊率一度跌破3成，但他很快有所調整，這幾場比賽重新回到3成以上。總教練Dave Roberts也透露他這近期的轉變和調整。「我不知道什麼時候，但當他開始敲出安打，並接近3成打擊率時，感覺他的下一個目標就是超過3成。」Dave Roberts說，「大約一個月前、也可能是兩個月前。他的打擊率有所提高，過去幾天他似乎又恢復了狀態。」大谷翔平在季初的打擊率在聯盟中名列前茅，但之後開始隨著賽季進行而有所起伏，在8月12日主場對海盜隊的比賽中，他6次打擊僅敲1安，賽季打擊率跌破3成。此後，他努力提高自己的打擊率，在9月23日主場對陣洛磯隊的比賽中，他5打數4安打，再次突破3成大關。Roberts表示，當大谷翔平開始將球打向左外野（推打）時，他沒有刻意將球拉高，而是嘗試打出平飛球，顯然在轉換模式，試圖增加安打數量，「他是一名聰明的球員，不太需要太多練習，就能讓他的身體、他的揮棒完全都在自己的掌控之中。」球隊已經贏得了地區冠軍，特別值得關注的是，在剩下的兩場比賽中，大谷翔平的個人數據會提高多少。截至今天比賽，憑藉54支全壘打和130分打點，他幾乎可以確定雙冠王。他在過去3場比賽中13次打擊敲出9支安打，有機會超越Luis Arraez，登上打擊王。