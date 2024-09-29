聚焦2026！林右昌喊把新北贏回來　蘇巧慧稱有責扛起民進黨招牌

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民進黨新北市黨部昨（28）晚舉辦「新北市黨部37週年黨慶暨資深黨員聯誼餐會」，身兼主委的綠委蘇巧慧表示，她知道有責任扛起民進黨的招牌，因為有民主前輩過去不惜犧牲自己的性命，衝創威權體制，後輩們一棒接一棒，台灣才能有今日傲人的民主成就；秘書長林右昌則在會中高喊，期盼2026年民進黨能把新北贏回來、守護台灣。民進黨新北市黨部昨舉辦37週年黨慶暨資深黨員聯誼餐會，多位黨公職出席活動，包括前行政院長蘇貞昌、前台北縣長及資深黨員聯誼會會長尤清，立法委員張宏陸、李坤城、林右昌、副秘書長何博文，及10餘位新北市議員，共計近500位資深黨員出席餐會。蘇巧慧表示，新北市黨部作為全台灣第一個成立的地方黨部，今年37週年慶，按照往例，邀請資深黨員同志同聚，感謝每一位為台灣民主奉獻一輩子的前輩，「因為有前輩們在前頭打拚，才有今天的民主成果。」蘇巧慧提到，她有幸能夠接任新北市黨部主委，從六月到今天剛好100天，她與新北市黨部團隊按主席賴清德指示、林右昌督導，全力推動「黨務年輕化」，更實質做到「黨部動起來」的目標，包括此次黨務團隊、區主任、婦女發展委員會、青年發展委員會等團隊選拔，皆有許多年輕世代投入，提供黨部嶄新的即戰力。蘇巧慧強調，她和民進黨一起成長，像今日主持的新北市議員鄭宇恩、彭一書，也都很清楚民進黨從威權走到今日的道路有多不容易，她知道有責任扛起民進黨的招牌，因為有民主前輩過去不惜犧牲自己的性命，衝創威權體制，後輩們一棒接一棒，台灣才能有今日傲人的民主成就。林右昌說，他代表賴清德向民主前輩致謝，他上個月去美國，在紐約、華府、舊金山等地，都看見國際友人對台灣的支持，他更提到，因為有民進黨一棒接一棒，現在台灣有豐碩的經濟、民主成果，證明民進黨是成熟穩健的政黨，期盼2026年民進黨能把新北贏回來、守護台灣。蘇貞昌以創黨黨員身分出席，並稱他看到許多老朋友在現場，特別感謝創黨、資深黨員不畏威權，打開民主大門，年輕世代才能將民主精神持續傳承，也感謝「資深黨員聯誼會」和新北市黨部的用心主辦。他說，各個世代在新北市齊聚，眾人齊心協力，就能讓新北黨部動起來，讓民進黨在新北再次獲得肯定。尤清則大讚新北市黨部在蘇巧慧帶領下，更加團結、展現戰力，更提到蘇巧慧有送給他一件黨務背心，展現新北戰隊的團結與新氣象，「之後我一定會把它穿出來」，尤清更呼籲在場的資深黨員一定要一起站出來，大家一起為民進黨未來打拚。