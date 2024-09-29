李文宗收押、柯文哲隨扈被約談　她預言「小沈1500」答案將揭曉

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檢廉調查京華城案發動第二波大搜索，約談十多人，民眾黨主席柯文哲競總財務長李文宗也被收押禁見，今（29）晨送往北所。民進黨台北市議員簡舒培指出，這次除了李文宗，連柯文哲前隨扈陳文鐘也被約談，兩人可說是最了解柯文哲行程秘密跟帳務的人，「想必『小沈1500』的答案即將揭曉」。檢廉這次約談名單，其中威京集團被爆出有7位員工捐30萬元政治獻金給民眾黨。民進黨台北市議員簡舒培昨在臉書列出時間軸分析，北市都發局時任局長黃景茂在7人捐完錢後，就回函京華城稱將「提送都市計畫委員會研議」，難道是「一手交錢，一手交貨」？她指出，京華城3月17日送出陳情書給柯文哲，市長室隨即交辦都發局處理，而都發局原本在3月23日就擬好回應京華城的公文，時任都發局長的黃景茂卻突然大筆一揮，把發文日期改到3月27日。而3月24至26日，威京集團的7個人就陸續「捐好捐滿」30萬政治獻金給民眾黨，然後27日都發局就回函給京華城，說此案將「提送都市計畫委員會研議」。簡舒培質疑，明明都發局23日就擬好「提交都委會研議」的公文，卻直到收到210萬政治獻金的27日才把公文發出，「看來『一手交錢，一手交貨』的道理，柯文哲也是略懂略懂？」簡舒培進一步表示，這次除了柯文直大帳房李文宗被收押禁見，連柯文哲時任隨扈陳文鐘也被約談，這兩都握有柯文哲所有行程和秘密，「想必『小沈1500』的答案即將揭曉。」