鞋槓人生／超級鞋頭前進知名鬥牛勝地！開箱G.T.CUT 3＆實測腳感

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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（29）日迎來第53集，，究竟其中這雙鞋內藏著什麼秘密，以及實際穿著的腳感如何，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。今日的《鞋槓人生》離開室內，並前進知名鬥牛勝地新生橋下籃球場，主持人18哥則先提到這雙鞋實際的穿著腳感，他表示：「就是它如果說，你要拿來打室內室外場都很合適，儘管在室外場地板有點沙子的情況下，這雙鞋的抓地力也都沒有問題。」而這雙Nike G.T. Cut 3，目前在《Area 02》官方網站上也有做販售，大隻哥表示，「這雙鞋其實現在的價格相當實惠，它定價是新台幣5500元，，而且又有許多種不同顏色的款式，整體的球鞋條件也很好，相當值得購買。」