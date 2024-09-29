NBA／鵜鶘提前續約「神偷」Jose Alvarado　合約總價2年2.84億

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紐奧良鵜鶘隊控球後衛「神偷」Jose Alvarado確定和球隊續約，他的經紀人在接受《The Athletic》訪問時表示，他已同意續簽一份為期2年總價900萬美元（約合台幣2.84億元）的合約。這筆交易包括2026-27賽季的球員選項，在合約的第二年開始前可以行使。26歲的Alvarado將於2025年夏天成為自由球員，他有一個不到200萬美元的球員選項，這位拚勁十足的後場好手最終提前和鵜鶘隊達成續約協議，讓自己新賽季可以完全專注在球場上。Alvarado在2021年以落選秀身分與鵜鶘簽下合約後，已經在這支球隊度過了3個賽季，場均貢獻7.1分、2.3籃板和2.1助攻。他選擇和母隊續約幾乎沒有太多懸念，而且對雙方來說都是雙贏。續簽Alvarado讓鵜鶘保證了短期內的後場輪換，同時也保持了在2026年夏天重返自由球員市場的靈活性。鵜鶘希望鎖定的下一份續約合約將是和「3D」前鋒Trey Murphy完成續約，預計Murphy可以得到一份超過1億美元的大約。