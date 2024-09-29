京華城案延燒！李文宗、朱亞虎遭押理由曝：犯嫌重大恐有逃亡之虞

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北檢偵辦京華城案，27日約談柯文哲「大帳房」辦公室前主任李文宗，以及前北市兵役局長、鼎越開發前董事長朱亞虎、沈春池文教基金會前秘書長童中白等16人。檢方漏夜偵訊，認為李文宗、朱亞虎在京華城案扮演金流關鍵角色，依涉犯貪汙治罪條例且罪嫌重大、有串證之虞，向法院聲押禁見獲准，童中白獲請回。北院裁押理由也曝光，京華城案截至目前為止，包括柯文哲在內，共有7人遭收押禁見。台北地院指出，李文宗偵訊時否認犯行，依偵查卷內相關證據資料，其涉犯貪污治罪條例之違背職務行為收受賄賂罪，以及刑法之背信罪，且犯罪嫌疑重大，並有與共犯或證人勾串之虞，因此裁定羈押被告並禁止接見、通信及受授物件。而朱亞虎雖坦承犯行，但仍涉犯公務員違背職務行為行賄罪，且犯罪嫌疑重大，另考量朱亞虎大多數家人居住於國外，又於國外置產，堪認朱具有潛逃國外生活能力，加上本案罪責非輕，足認朱有潛逃國外規避罪責強烈動機，有逃亡之虞。除此之外，朱亞虎與沈慶京等人間的犯意聯絡、行為分擔等具體犯罪事實，恐牽涉本案的共犯或證人勾串之虞，因此有羈押被告並禁止接見、通信及受授物件必要。