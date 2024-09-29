台中女「狗爬」過馬路！疑與男友爭吵當街爬行　路過民眾看傻眼

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▲本月28日上午，台中一名女子於福科路、福安路口，當街用四肢爬行過馬路，詭異舉動引發民眾關注。（圖／翻攝畫面）

本月28日上午，台中一名女子於福科路、福安路口，當街用四肢爬行過馬路，詭異舉動引發民眾關注，就在女子要爬到路中央時，因有汽車要左轉，見狀按喇趴示警，女子才起身由對面男子開車接走。而過程被拍下PO網「社會事新聞影音」，對此警方表示，目前未接獲報案，但女子之行為已觸法，依據《道路交通管理處罰條例》可開罰500元。據了解，有網友指出，女子疑似跟男子發生爭執，男方要求女子用四肢「狗爬」過馬路，並在對面看的女子爬行，之後因有車輛要左轉按喇趴，才結束這詭異舉動。對此警方指出，依據《道路交通管理處罰條例》，行人在交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可依法開罰500元，但目前尚未接獲報案，還有待進一步釐清。