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中信兄弟最快今封王！平野惠一挑戰首年帶隊奪冠　觀眾有望破萬人

記者林之越/綜合報導

▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
中信兄弟最快今晚封王！中信兄弟昨（28）日作客桃園球場，出戰樂天桃猿，在9局上靠著暴投突破僵局，終場以1：0險勝樂天桃猿，且有望爭奪下半季冠軍的味全龍，則在延長賽以3：7敗給富邦悍將，讓兄弟的下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王。值得一提的是，前戰外野就吸引不少象迷進場，總計有13,150名觀眾，刷新本季桃園球場最多觀眾數紀錄，今（29）日封王戰有望持續上看萬人。

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兄弟不輸球就能封王　平野挑戰首年帶隊奪冠

兄弟、樂天昨（28）日的比賽形成投手戰，雙方一路鏖戰到9局，都維持0：0平手，直到兄弟9局上攻佔滿壘，陳柏豪發生暴投失誤，才跑回球隊第1分，最後搶下關鍵1勝。同時，富邦在10局上也靠著「國防部長」張育成的三分砲，一棒超前味全，讓兄弟下半季封王魔術數字，單日就從M3減少到M1。

兄弟今（29）日將在桃園球場續戰樂天，而味全則是要在大巨蛋交手富邦，這意味著兄弟只要不輸球就能自力封王，並且，若味全敗給富邦，那麼魔術數字也將歸0，兄弟同樣能在桃園球場拋下黃色彩帶。

若兄弟今晚正式封王，包含前身兄弟象的紀錄，那麼將是隊史的第19次季冠軍，更是總教練平野惠一首年帶隊，就奪下的第1座季冠軍。此外，兄弟上次拿下季冠軍，已經要追溯到2022年的下半季。因此，前役就以吸引13,150人進場看球，刷新桃園本季觀眾數紀錄，今晚攸關封王一戰，也勢必將會有更多黃衫軍球迷進場，有望連2場刷新紀錄。

▲中信兄弟目前戰績32勝20敗，距離下半季封王魔術數字M5，最快有機會本周六在桃園棒球場奪下季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲兄弟今（29）日將在桃園球場續戰樂天，而味全則是要在大巨蛋交手富邦，這意味著兄弟只要不輸球就能自力封王，並且，若味全敗給富邦，那麼魔術數字也將歸0。（圖／中信兄弟提供）

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