中信兄弟最快今封王！平野惠一挑戰首年帶隊奪冠　觀眾有望破萬人

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▲兄弟今（29）日將在桃園球場續戰樂天，而味全則是要在大巨蛋交手富邦，這意味著兄弟只要不輸球就能自力封王，並且，若味全敗給富邦，那麼魔術數字也將歸0。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟最快今晚封王！中信兄弟昨（28）日作客桃園球場，出戰樂天桃猿，在9局上靠著暴投突破僵局，終場以1：0險勝樂天桃猿，且有望爭奪下半季冠軍的味全龍，則在延長賽以3：7敗給富邦悍將，讓兄弟、樂天昨（28）日的比賽形成投手戰，雙方一路鏖戰到9局，都維持0：0平手，直到兄弟9局上攻佔滿壘，陳柏豪發生暴投失誤，才跑回球隊第1分，最後搶下關鍵1勝。同時，富邦在10局上也靠著「國防部長」張育成的三分砲，一棒超前味全，讓兄弟下半季封王魔術數字，單日就從M3減少到M1。此外，兄弟上次拿下季冠軍，已經要追溯到2022年的下半季。因此，前役就以吸引13,150人進場看球，刷新桃園本季觀眾數紀錄，今晚攸關封王一戰，也勢必將會有更多黃衫軍球迷進場，有望連2場刷新紀錄。