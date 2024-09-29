京華城案7名被告羈押禁見　吳靜怡諷：木可土城足球隊正式開催

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檢廉偵辦京華城案，北院昨晚召開羈押庭，裁定前鼎越開發公司董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌收賄、行賄，罪嫌重大，羈押禁見，全案已有柯文哲等7名被告羈押。對此，政治評論員吳靜怡今（29）日諷刺，木可土城足球隊正式開催，「柯文哲為首的土城足球隊，怎麼樣還是踢不醒柯文哲的支持者啊！」吳靜怡在臉書說，柯文哲於2020年3月10日主持關鍵性會議，猶如為京華城一坪換四坪的容積率敞開了道方便門，從那天開始，重疊了許多「巧合」的金流，皆具有異常、繁複的特性。吳靜怡指出，檢廉查出2020年3月10日至4月14日的35天內，陳佩琪密集用ATM存款，存了逾10次共157萬餘元，與網紅四叉貓查出2020年3月24到26日3天內，童中白、陳俊源、黃淑雯、洪秀鳳、張志澄、陳秀桃、劉芷安等七名被告，以個人名義分別密集的各捐滿30萬政治獻金給了民眾黨。「有沒有可能從2020年的具名捐款到民眾黨變成2024年的匿名捐款的柯文哲競選帳戶呢？」吳靜怡質疑，柯文哲競總於2024年，選前3個月湧入的匿名現金捐款逾9萬筆、總計將近2億元，捧著10萬鈔票捐款的有310人，特別的是9萬9999元有31人，「這些異常、繁複，會不會就是化整為零的招術？」吳靜怡追問，柯文哲金流鏈持續擴大延燒，「黨部、競總、木可公關、基金會、智庫、私人帳戶」彼此之間環環相扣，這一些的巧合和沈慶京是否有關？有沒有涉入期約賄賂的可能？有待檢調好好釐清。「木可土城足球隊正式開催！」吳靜怡諷刺，柯文哲高中同學大掌櫃李文宗，依違背職務收賄罪，北院裁定羈押禁見，全案已有柯文哲、李文宗、彭振聲、沈慶京、應曉薇、朱亞虎、吳順民等7名被告羈押，「柯文哲為首的土城足球隊，怎麼樣還是踢不醒柯文哲的支持者啊！」吳靜怡也推測，本週可能還有重點關係人會被約談，檢調在立委黃國昌喊出「膠著式空轉」下，轉出了新進展。