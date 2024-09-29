朱亞虎認罪「金流掌握了」　議員籲民眾黨別裝政治受虐兒

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民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，其競總大帳房李文宗與鼎越開發前董事長朱亞虎也被收押。北院今（29）指朱亞虎坦承聲請書所指犯行，可認定他涉犯行賄。對此，民進黨北市議員簡舒培今（29）日強調，李、朱收押「代表金流有掌握了」，現在金流都指向柯文哲，民眾黨「還要裝成政治受虐兒嗎？」簡舒培今在台北市議會受訪指出，李文宗、朱亞虎遭北院裁定收押禁見，雙雙被認定涉犯行、收賄罪。此外，朱亞虎也坦承犯下聲請書提罪行。簡舒培認為，朱亞虎在京華城案中打通所有關節，利用鼎越開發提撥5億元給京華城。而李文宗身為柯競總財務長，包括眾望基金會、新故鄉基金會也都跟他息息相關。簡舒培認為，民眾黨一直認為是執政當局在打壓民眾黨、柯文哲，但現在京華城案金流跡象都顯示流向黨庫，「還要裝成政治受虐兒嗎？趕快出來道歉了吧！」呼籲民眾黨應該好好調查自己黨內到底收了多少名為捐款、實為行賄的的相關金流。