「三駕馬車」今非昔比！中國連推經濟政策　「強心針」效用仍存疑

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中國政府連日以來推出了一系列涵蓋財政和貨幣政策的經濟刺激措施，為提振消費、穩定房地產市場，並希望緩解地方政府債務危機。不過有學者認為，中國政府此舉只能在短期內穩定情緒，市場信心依然不足，對經濟長遠的刺激效果有限。根據自由亞洲電台報導，中國政府和中國央行近日連續出台一系列刺激措施，旨在透過財政和貨幣的雙管齊下，來緩解當前中國經濟下行的壓力。不過與中國經濟的「三駕馬車」已今非昔比，其中攸關企業產能和人口就業的房地產市場更成為本輪刺激政策的重點之一。路透社引述多位知情人士披露，上海和深圳兩地政府近期計劃取消非本地居民的購房限制，從而進一步放鬆此前堅持的房地產市場調控政策。此外，金融部門還將進一步下調存量房貸利率，降低二套房的首付比例，以緩解購房者的財務負擔。彭博社先前報導，中國政府正在考慮向國有銀行注資1兆人民幣，增強貨幣在經濟復甦中的槓桿作用。消息人士透露，相關資金可能來自發行特別國債，但具體細節尚在討論中；路透社也指出，中國計劃中的1兆人民幣特別國債將用於刺激公眾消費，補貼多子女家庭，以及升級商業設備和消費品以舊換新計劃。除此之外，中央政府還計劃通過另一輪特別主權債券的發行再籌集1萬億元人民幣，以幫助地方政府緩解債務壓力。報導指出，上述措施猶如給停滯的中國經濟注入一劑「強心針」，但效果能維持多久仍有待商榷。旅美經濟學者秦偉平表示，雖然這些措施在短期內可能穩定市場情緒，但長期而言，支撐中國經濟的房地產市場風險依然存在，「中國政府最需要做的事情不是救股市、救樓市，而是想辦法解決老百姓的就業問題。失業率太高，不但經濟沒辦法真正好轉，還會引發社會危機。」此外，先前中國人民銀行已經採取一系列貨幣寬鬆措施，其中包括，下調7天逆回購利率和1年期借貸成本，並降低存款準備金率，釋放約1兆元人民幣資金用於貸款投放。然而秦偉平認為，這對當前的中國經濟形勢而言，可為「杯水車薪」。他指出，降息降準是中共一直在做的動作，只是這次動作幅度大了一點，讓大家感覺有在救市。但實際上，這種救市起不了太好的效果，「因為中國經濟整體下滑趨勢不會滑趨勢並不會因為這一次我認為規模還不夠的救市政策而改變。」在美國的經濟學者李恆青也抱有同樣觀點。他指出，降息降準雖然能給中國經濟釋放更多流動性，但市場信心依然不足，因此對經濟長遠的刺激效果有限，「在（經濟）危險當中，降低準備金率是在不斷增加危險，降低首付款是在不斷累積危險。這就是拚了，賭徒的心態。」在中國宣布一連串政策後，中國證券市場出現了牛市現象，讓許多被套牢的股民如卸重負。儘管股市的短期反彈令人振奮，但李恆青警告，這種反彈更多是政策刺激下的短期反應，中國經濟的長期發展仍有賴於實質性的改革。美國《華爾街日報》也援引經濟學專家的觀點指出，若沒有更大力度的財政刺激，中國當前的措施可能不足以推動經濟持久復甦。