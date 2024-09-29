大谷翔平在季後賽有更艱困的挑戰！上原浩治：每個球員都在飆球速

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洛杉磯道奇隊國聯西區封王，大谷翔平在大聯盟生涯首次挑戰季後賽，兩位前輩上原浩治和能見篤史近期在節目上談到這件事，也給出看法和建議。上原過去曾在2013年隨波士頓紅襪在世界大賽擊敗聖路易紅雀奪冠，他認為季後賽的棒球完全不一樣，大家球速越投越快，場上的氛圍也會跟著季賽有所不同。「比賽的方式完全改變了，感覺每個球員都在飆球速，先發投手給人的印象是投了100球後就被換下場，但有時候也會投到120球。」上原浩治季後賽大家都毫無保留，即使是中繼投手，球速也比平時快了2、3公里，「球員都非常想去世界大賽，並且有強烈贏得世界大賽的目標，球場的氛圍也會跟著改變。」上原浩治親身經歷這種場景，他說這時候所有人都在為球隊而努力，在節目上他也將自己的冠軍戒指帶來現場，但稱不想給選手們看，「因為我不想讓它（戒指）看起來那麼容易。」大谷翔平今天在對上科羅拉多洛磯隊的比賽中，5打數敲出2支安打，選到1次保送，完成1次盜壘，個人賽季打擊率為3成10，上壘率3成91。目前他的賽季成績為196支安打、54發全壘打、130分打點、58次盜壘。