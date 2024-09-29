山陀兒颱風開眼「轉中颱」！兩岸、離島今27航次停航

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山陀兒颱風（國際命名KRATHON）最新路徑逼近台灣，中央氣象署今（29）日上午8時30分發布「海上颱風警報」，預計最快在深夜發布陸上颱風警報，航港局天然災害應變小組表示，受山陀兒颱風影響，今共有7航線，計27航次停航。中央氣象署預報員葉致均表示，今（29）日上午8時30分發布「海上颱風警報」。山陀兒颱風昨（28）日生成後便快速發展，目前路徑預估順著台灣東方近海往上走的機率較高，且仍無法排除登陸機會。受山陀兒颱風影響，今日(9月29日)共有7航線，計27航次停航：1.南竿-東引: 全部停航(1航次)2.基隆-馬祖：預估全部停航(2航次)(基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於上午11:00公告)3.馬祖福澳-福州琅岐：部分停航(開航2航次，停航2航次)。4.臺南將軍-澎湖東吉: 全部停航(1航次)5.富岡-綠島：全部停航(11航次)。6.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。7.後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。