山陀兒颱風逼近　陳其邁：今天完成抽水機巡檢滯洪池排空

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▲山陀兒颱風逼近，高市水利局轄內91座抽水站(含截流站)、13處車行地下道、112台預佈移動式抽水機組及25處滯洪池將於今天完成各項防汛準備。(圖／高市府水利局提供)

▲山陀兒颱風逼近，高市水利局應颱風來襲，在三民市場預佈移動式抽水機組。(圖／高市府水利局提供)

▲山陀兒颱風逼近，高市水利局已於各地抽水站完成測試及油料補充作業。(圖／高市府水利局提供)

隨著山陀兒颱風路徑變化，氣象署預報颱風可能攜帶強降雨影響高雄市。高雄市政府水利局全力進入防汛整備，市長陳其邁除要求水利局就相關的抽水機及水閘門設備在今(29)日務必完成巡檢外，滯洪池也全數排空預留498萬噸的滯洪量，同時水利局也透過水利密網平台24小時監控降雨量及河川水位即時情形，已全面完成抽水站、抽水機佈設及測試作業。山陀兒颱風目前距離鵝鑾鼻東南方大概是500公里左右，依據中央氣象署的估算，暴風圈會進入整個台灣地區，主要是沿著東海岸北上。相對預估的雨量在高雄平地區域是200到400毫米，在山地區域是400到600毫米左右，市府會持續關注整個颱風的動向。陳其邁也要求所有區公所必須嚴格隨時注意颱風的動態，包括沙包的準備、大樓以及社區水閘門整備。也要求工務局進行今天主要公共建築及民間建築工地的巡查，以防鷹架或招牌的倒塌。陳其邁也強調，只要農水署發布黃色土石流警戒區，高雄市就會來進行強制的撤離來確保民眾的安全，也要特別提醒在低窪地區居民，尤其是海邊。因為中午就即將發布海上的颱風警報，敬請市民不要到沿海地區戲水，或是不必要的逗留。市府大概在明天凌晨或是早上會隨著陸警的發布做一級防汛開設，而今天下午也已經請水利局進行三級開設來預作防颱的準備。水利局也表示，因應颱風來襲市府刻正加強排水設施清疏工作，確保排水順暢。且轄內91座抽水站(含截流站)、13處車行地下道、112台預佈移動式抽水機組及25處滯洪池將於今天完成各項防汛準備，同時各抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充作業；經盤點目前尚有28台移動式抽水機待命機組可供緊急調度或支援其他縣市防救災需求。水利局呼籲，山陀兒颱風在高雄山區仍有強降雨機率，市民朋友一定要注意農村發展及水土保持署發布的土石流黃色及紅色警戒訊息，配合區公所提前撤離確保自身安全，同時颱風期間避免前往山區活動，以確保自身安全。