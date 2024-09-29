侯佩岑臉部僵硬、皮膚膠化！撞臉柯志恩和于台煙　醫美醫生說話了

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▲侯佩岑參加裝週的現場照片面相詭異，遭懷疑醫美過度造成反效果。（圖／翻攝自Threads）

▲▼侯佩岑穿同套戰袍的精修圖，美顏容光煥發。（圖／侯佩岑臉書）

侯佩岑美貌當年轟動電視圈，加上流利口條及外語能力，被譽為「台灣第一美女主播」、「甜心主播」，轉戰演藝圈後魅力加成，連周杰倫都無法抵擋，她和證券業高層黃伯俊結縭12年多，育有2子。侯佩岑日前出席公開活動，現場沒有修圖的照片看似臉部僵硬，被質疑過度醫美，有網友發現撞臉國民黨立委柯志恩、資深女星于台煙。一名女網友在Threads上傳一張截圖，為侯佩岑前幾天飛到米蘭參加時裝週的照片，她當天穿義大利名牌Max Mara大尺碼白色西裝，搭配極短熱褲，營造下衣失蹤的錯覺，一雙「鳥仔腳」細腿令人欽羨，46歲、生過兩胎的體態維持得宜。不過侯佩岑經過背板時撩頭髮的瞬間被鏡頭捕捉，她的臉上兩塊顴骨凸出，法令紋、下巴細紋非常明顯，膚質也有些膠感，甚至蠟黃。侯佩岑該張相片面容不自然，與粉專上臉部平滑無暇的精修照相差甚遠，原PO寫下：「我不相信，這不是我印象中的侯佩岑...聽朋友說醫美太多，之後垮很快，是這樣意思嗎？」網友傻眼表示：「這蘋果肌...」、「老了耶」、「變好多喔」、「醫美是預先支付，有做醫美的到後來的臉都怪怪的那麼多案例，但還是一堆人入醫美的坑。」然而，有網友分享侯佩岑22日現身另一場活動的影片，幫對方說話，「上週日的侯佩岑，很美呀！除了表情微僵以外並沒有看到照片中的皺紋。」不少人也緩頰，時裝週的照片可能是攝影師技術不好，光線和角度不對，或是妝容太厚、臉過瘦、膠原蛋白流失、自然老化等原因，無須嚴格檢視。擁有12年臨床經驗的網紅、醫美診所院長林建宏則說：「用單一張照片要去評論真的太武斷，我們平時拍照都要喬角度路，明星也一樣，某個角度搭上特定表情的一瞬間，當然可能會失真。」