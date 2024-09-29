留燒胎痕挨批冷血　盧秀燕勸山道猴子：莫為一點欲望害人害己

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▲台中市長盧秀燕到火車站前視察公車大執法。（圖／台中市政府提供，2024.09.29）

亞洲今年唯一的Red Bull Showrun Taichung賽車展演昨天進行，市長盧秀燕指賽車燒胎痕是「台中的光榮印記」，將保留3天供車迷打卡朝聖，引起外界批評冷血、助長飆車歪風，盧秀燕今天視察公車大執法時，表示事前即預料極少數人將產生飆車念頭，昨天已開始執行防飆專案。她強調生命可貴，奉勸少數人「不要因為一點疏忽、一點欲望，造成不可挽回的悲劇」。台中市22日發生公車撞東海女大生一死一傷悲劇，「台中市是行人地獄」一事再度被提及；市府昨為F1賽車展演活動封街，一天內超過6萬車迷湧進台中，Red Bull車隊的職業車手角田裕毅，在市政路多個路口留下各式燒胎痕跡，盧秀燕稱燒胎痕跡是城市完美印記，宣布保留3天供車迷拍照留念，引起外界撻伐，認為此舉助長飆車歪風。盧秀燕今（29）日上午到火車站前視察公車大執法，受訪時媒體問及此事，她表示昨天的活動很成功，各地民眾對城市印象深刻。車輛是很普遍的代步工具，極少數人有飆車想法是可以理解的。Red Bull車隊在世界各國累積豐富經驗，早在籌備期間便已提醒台中市防範模仿效應。盧秀燕說，昨天封街賽車展演的同時，市警局已同步進行防飆專案，台中是大城市，目前正投入警力、義交，同時落實行人正義、公車大執法、防飆專案等多項行動。昨天賽車實在太好看，車迷可以多多回味媒體直播影像，但生命可貴，駕駛應該確實遵守交通規則，禮讓行人、保護自己安全，千萬不要因為一點疏忽、一點欲望，造成不可挽回的悲劇，害人害己得不償失。