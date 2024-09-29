大谷翔平要逆轉拿三冠王條件嚴苛！日媒分析：「200安」是最低標

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例行賽來到尾聲，洛杉磯道奇隊只剩下最後一場比賽，大谷翔平目前在國聯打擊王的競爭上落後給科羅拉多教士隊強打Luis Arraez，若要拿下賽季「三冠王」，他得再最終戰打出近乎完美的打擊表現才有可能。根據統計在Arraez不再出戰的情況下，大谷最少需要單場敲出4支安打以上、達成單季「200安」里程碑，才有機會逆轉拿獎。大谷翔平在今天對上科羅拉多落磯隊的比賽中以第一棒、指定打擊的身份先發，最終他5打數敲出2安打，個人打擊率提高到3成10，而目前Arraez的賽季打擊率為3成18，兩人還是有些微差距。Arraez本季目前634打數敲出199支安打，打擊率切確地來算是 .31388；而大谷翔平本季632打數敲出196支安打，如果他下一戰3支3，打擊率上升來到.31338，還是落後給對方。也就是說，大谷翔平要超越Arraez，最低要求是單場4安，當他繳出4支4的打擊率時，他會以636次打擊敲出200支安打、打擊率.3144，躍居打擊王；而如果是5打數4安打，打擊率.31397也超過.31388；但如果用了6打數，那打擊率僅.31347，就未能達標。而在Arraez選擇出戰的情況下，若他兩次打擊均未敲安，那麼他的安打率將為 .312893；而如果大谷在4次打擊中3次敲安，那麼兩人的擊球數和安打數將會相同。