DRAM寒冬來了？爆甩賣潮　陸行之點名「3台廠」將受衝擊

加油先等等！明起汽、柴油各調降0.2元、0.3元

記者許若茵／台北報導

▲台灣中油公司宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元。（圖／記者許若茵攝）
▲台灣中油公司宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元。（圖／記者許若茵攝）
台灣中油公司宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.7元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.4元及0.5元。

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台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.21美元，新臺幣兌美元匯率升值0.062元，跌幅為0.38%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.2元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施。

第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.4元及0.5元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元及0.3元。

 本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.4元及0.5元均由台灣中油吸收，113年累計至8月底止，台灣中油共吸收約219.43億元。

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