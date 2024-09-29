熊霓辣跳鋼管舞！無預警當眾「撕裙子」剩小褲褲　樂天隊友看傻眼

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▲熊霓上鋼管精彩演出，讓全場驚呼連連。（圖／樂天桃猿提供）

▲熊霓在舞蹈精彩處撕掉裙子，只剩下性感的小褲褲。（圖／熊霓IG）

樂天桃猿2024年度「辣酷甜趴」28日登場，吸引了大批球迷與粉絲到場支持。賽前樂天女孩白隊帶來了全新單曲《I’m the one》，賽後更有多位女孩獻上精彩演出。其中，熊霓以一段「翅膀」鋼管舞驚豔全場，她自備鋼管，在表演高潮處撕掉裙子，只穿著小褲褲完成表演，讓觀眾嘆為觀止，也讓隊友們看傻。熊霓身穿紅色細肩帶小可愛和裙裝，在舞蹈精彩處撕掉裙子，只剩下性感的小褲褲。對於這次表演，熊霓表示，這次鋼管舞走的是現代舞蹈風格，希望讓更多人了解鋼管舞可以既藝術又優雅。她也解釋，「撕裙子」是為了後續更高難度的動作，因為裙子會帶來危險，特別是在倒掛時裙子若被夾住，可能會從鋼管上摔下來。演出當下除了觀眾的熱烈歡呼，岱縈也透露，女孩們在休息室裡看得驚呼連連。熊霓透露，表演前幾天她非常焦慮，因為連日下雨，甚至開演前還下了小雨，而鋼管舞碰到雨就無法進行。幸運的是，當她上台表演時，天氣出奇地配合，彩排時也同樣巧妙避過了雨。熊霓表示：「昨天到上場前一刻其實都還有一點點小雨，但一到我表演雨是完全沒有的，彩排的時候也是我彩排完沒多久就開始下雨，感覺冥冥之中，一定有人幫我能順利完成這次的表演！」被問到演出當下是否緊張，熊霓笑回，其實不會特別緊張，因為從小就在舞台上表演，已經很習慣了。「反倒是女孩們很緊張，為我擔心不已。但當我在舞台上時，就完全沈浸在舞蹈與音樂裡，享受每一次表演的機會！」至於腿上的瘀青，熊霓說：「看起來可能很痛，但這兩個月我練習得很密集，已經習慣這樣的痛感了。」演出結束後，熊霓感動地說，為了這次的表演，她投入了120%的心力，甚至特地學會了拆裝鋼管。她透露，這根鋼管有90公斤重，是她和粉絲一片一片組裝起來的，才能順利完成今天的演出。她感謝所有粉絲和樂天女孩們的支持，「沒有你們，就沒有今天的我，你們是我努力的動力！」