許家蓓罹子宮內膜癌辭世！北市聯醫增快速門診　篩檢當場立知結果

北市議員許家蓓日前因罹患子宮內膜癌過世，享年48歲，全民惋惜。為加強防治，台北市立聯合醫院婦幼院區即起於每週三下午設立「子宮內膜癌篩檢快速通關特別門診」；醫師說，婦女停經後，陰道異常出血為最典型症狀，糖尿病、高血壓、肥胖、排卵功能不佳、有病史或家族史者為高危險群，透過特別門診，現場即可知道篩檢結果。
北市聯醫婦幼專案辦公室婦產科主任林世基說，子宮內膜為女性生殖系統最常見的惡性腫瘤之一，且近年的發生率有上升趨勢，根據國健署統計，台灣在1995年新增病患為295例，至2021年則為3181例，人數增加超過10倍；此外，根據國健署2020年癌症登記報告，子宮體癌（包括子宮內膜癌和子宮惡性肉瘤）在女性癌症中排名第5，顯示出這類疾病的威脅性愈來愈大。
林世基指出，子宮內膜癌最典型的早期症狀是陰道異常出血，尤其是停經後婦女，而未停經女性發現非經期陰道出血，或出血量過多、持續太久等，也都是子宮不正常出血的表現。
此外，林世基表示，子宮內膜癌常見危險因子包括肥胖、糖尿病、高血壓、早初經晚停經、未生育、使用雌激素替代療法、多囊卵巢症候群（PCOS）、部分遺傳性、家族史等，也都要特別注意。
針對子宮內膜癌高危險群，北市聯醫婦幼院區已啟動子宮內膜癌篩檢快速通關特別門診，時間是每週三下午，高風險族群經醫師評估不正常出血來源，再透過3D超音波篩檢，當天即可知道結果，節省1 ~2週的預約、檢查、等報告時間。
林世基建議，女性只要有陰道不正常出血，出血量太多或太久，即應至婦產科門診就醫，經由超音波檢查可確定子宮內膜厚度及狀況，進而早期診斷、治療，提高子宮內膜癌存活率。
對於預防，林世基說，可從改變生活方式開始，透過減少環境賀爾蒙、控制體重及血糖，並勿自行補充荷爾蒙，而多囊卵巢症候群患者則應定期監測其子宮內膜狀況，才能及時以荷爾蒙治療合併黃體素的療法降低子宮內膜癌風險。
具有遺傳性癌症綜合症家族史的高危險女性，可以考慮進行基因篩檢或定期做婦科超音波檢查。停經後的陰道異常出血絕非回春，務必盡速就醫，不要輕忽身體的變化。
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林世基指出，子宮內膜癌最典型的早期症狀是陰道異常出血，尤其是停經後婦女，而未停經女性發現非經期陰道出血，或出血量過多、持續太久等，也都是子宮不正常出血的表現。
此外，林世基表示，子宮內膜癌常見危險因子包括肥胖、糖尿病、高血壓、早初經晚停經、未生育、使用雌激素替代療法、多囊卵巢症候群（PCOS）、部分遺傳性、家族史等，也都要特別注意。
針對子宮內膜癌高危險群，北市聯醫婦幼院區已啟動子宮內膜癌篩檢快速通關特別門診，時間是每週三下午，高風險族群經醫師評估不正常出血來源，再透過3D超音波篩檢，當天即可知道結果，節省1 ~2週的預約、檢查、等報告時間。
林世基建議，女性只要有陰道不正常出血，出血量太多或太久，即應至婦產科門診就醫，經由超音波檢查可確定子宮內膜厚度及狀況，進而早期診斷、治療，提高子宮內膜癌存活率。
對於預防，林世基說，可從改變生活方式開始，透過減少環境賀爾蒙、控制體重及血糖，並勿自行補充荷爾蒙，而多囊卵巢症候群患者則應定期監測其子宮內膜狀況，才能及時以荷爾蒙治療合併黃體素的療法降低子宮內膜癌風險。
具有遺傳性癌症綜合症家族史的高危險女性，可以考慮進行基因篩檢或定期做婦科超音波檢查。停經後的陰道異常出血絕非回春，務必盡速就醫，不要輕忽身體的變化。
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