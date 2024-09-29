許家蓓罹子宮內膜癌辭世！北市聯醫增快速門診　篩檢當場立知結果

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▲北市聯醫婦幼院區即起於每週三下午增設子宮內膜癌篩檢快速通關特別門診，當天檢查可以立即知道結果。（圖／北市聯醫提供）

北市議員許家蓓日前因罹患子宮內膜癌過世，享年48歲，全民惋惜。為加強防治，台北市立聯合醫院婦幼院區即起於每週三下午設立「子宮內膜癌篩檢快速通關特別門診」；醫師說，婦女停經後，陰道異常出血為最典型症狀，糖尿病、高血壓、肥胖、排卵功能不佳、有病史或家族史者為高危險群，透過特別門診，現場即可知道篩檢結果。北市聯醫婦幼專案辦公室婦產科主任林世基說，子宮內膜為女性生殖系統最常見的惡性腫瘤之一，且近年的發生率有上升趨勢，根據國健署統計，台灣在1995年新增病患為295例，至2021年則為3181例，人數增加超過10倍；此外，根據國健署2020年癌症登記報告，子宮體癌（包括子宮內膜癌和子宮惡性肉瘤）在女性癌症中排名第5，顯示出這類疾病的威脅性愈來愈大。林世基指出，子宮內膜癌最典型的早期症狀是陰道異常出血，尤其是停經後婦女，而未停經女性發現非經期陰道出血，或出血量過多、持續太久等，也都是子宮不正常出血的表現。此外，林世基表示，子宮內膜癌常見危險因子包括肥胖、糖尿病、高血壓、早初經晚停經、未生育、使用雌激素替代療法、多囊卵巢症候群（PCOS）、部分遺傳性、家族史等，也都要特別注意。針對子宮內膜癌高危險群，北市聯醫婦幼院區已啟動子宮內膜癌篩檢快速通關特別門診，時間是每週三下午，高風險族群經醫師評估不正常出血來源，再透過3D超音波篩檢，當天即可知道結果，節省1 ~2週的預約、檢查、等報告時間。林世基建議，女性只要有陰道不正常出血，出血量太多或太久，即應至婦產科門診就醫，經由超音波檢查可確定子宮內膜厚度及狀況，進而早期診斷、治療，提高子宮內膜癌存活率。對於預防，林世基說，可從改變生活方式開始，透過減少環境賀爾蒙、控制體重及血糖，並勿自行補充荷爾蒙，而多囊卵巢症候群患者則應定期監測其子宮內膜狀況，才能及時以荷爾蒙治療合併黃體素的療法降低子宮內膜癌風險。具有遺傳性癌症綜合症家族史的高危險女性，可以考慮進行基因篩檢或定期做婦科超音波檢查。停經後的陰道異常出血絕非回春，務必盡速就醫，不要輕忽身體的變化。