中颱山陀兒「開眼了」！氣象署：登陸機率增　高屏、台東都有可能

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山陀兒颱風路徑預估先朝西北西，北轉後順著台灣東方近海往上走的機率較高，目前仍無法排除登陸機會。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風暴風圈有機會在週一深夜開始影響台灣陸地，週二到週三各地降雨最為劇烈。（圖／中央氣象署）

，且颱風眼已經慢慢出現，氣象署持續發布「海上警報」，簡任技正伍婉華表示，，關鍵在週二（10/1）山陀兒「北轉的角度和時間」，可能登陸的地點包括屏東、台東、甚至高雄都有可能。根據氣象署資料，山陀兒颱風今天上午11時中心在鵝鑾鼻東南方約460公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每33公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。伍婉華首先針對颱風「速度」做說明，由於颱風東側有太平洋高壓，西側中國也有一個高壓，，預估要等到週四（10/3）開始，北方槽線將它往東北牽引，颱風速度才回加快。颱風「路徑」部分，伍婉華指出，，今明兩天，山陀兒持續往西北移動，週二會開始北轉，，除了屏東、台東機率較高之外，甚至有模式預估颱風「走到台灣西南側，才從高雄登陸」，但目前仍預估，山陀兒週三起一路貼著台灣北上，並在週四逐漸遠離台灣。山陀兒颱風的「風雨影響」，伍婉華提及，今明兩天主要受外圍環流影響，，晚上東南部、恆春半島也有較大雨勢；蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風，桃園、新竹、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖也有8至9級強陣風明（30）日風雨逐漸增大，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區要留意豪雨，，尤其東半部、北部山區有降雨發生的機率，南部山區也有局部大雨。「如果颱風登陸，風雨影響會更廣，氣象署持續觀察中。」