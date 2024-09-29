公車駕駛抱怨邊開邊吐　盧秀燕：不要po文更不要忍耐、請直接檢舉

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台中市22日發生巨業公車肇事事故，造成一死一傷。一名離職司機昨po文，指即使邊開車邊吐也不敢請假，因為薪水較正常出勤落差極大。台中市長盧秀燕強調，公車駕駛的健康關係到乘客、行人的安全，遇到不合理規定，不要和稀泥更不須忍耐，「不要發文、不要抱怨，請直接檢舉，讓我們來處理」。曾在台中擔任公車駕駛的李姓網友，昨天在臉書po文「功能十足，意義非凡的冰霸杯」，分享擔任駕駛的甘苦談。他回憶多年前跑台中海線，行駛在專用道上突感不適想吐，想探頭出去吐也不是，拿著隨手可得的冰霸杯裝了嘔吐物到下班，「洗一洗之後又是一個平凡的冰霸杯」。他透露就算身體不適，駕駛能咬牙上班就會盡量撐，因為請假後的薪水，相較於正常出勤落差非常大。台中市長盧秀燕得知此事後，強調絕大多數公車駕駛兢兢業業，恪守崗位，但人難免生病，當然要休息，若有po文者說的情形，代表客運業管理者沒確實遵守勞工法令，她呼籲「不要發文、不要抱怨，請直接檢舉！讓我們來介入、來處理」。盧秀燕說，駕駛的健康攸關他人安全，「你出事，乘客、行人都會出事」，因此不能和稀泥、不該忍耐，她會多請勞工局注意此事。