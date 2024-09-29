周杰倫、蔡依林竟因錯位吻吻出愛火！節目考古影片挖出「雙J戀」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當年不過20歲出頭的少男少女，遇上彼此當然害羞不已，特別是慢熱怕生的周杰倫甚至不敢正眼直視蔡依林，全程低頭掩飾尷尬。（圖／Threads）

▲周杰倫奇怪的舉動還被主持人狂吐槽：「先生你是來看病？」、「你當這裡是野生動物園啊？」在不斷NG下，蔡依林也忍不住打趣：「對不起那我先走了！」（圖／Threads）

▲周杰倫（右）與蔡依林（左）雖然還是以分手告終，但歷經風雨的兩人還是維持友好的關係，在男方2010年的巡迴演唱會中，蔡依林還登台做特別來賓。（圖／Threads）

說到台灣娛樂圈中最知名的「螢幕情侶」，不少人的腦海中還是會浮現出蔡依林、周杰倫，這對天王天后的「雙J戀」。近日隨著周杰倫登上大巨蛋的消息，這對昔日情人過往的相識過程也被扒出，沒想到竟是當年綜藝節目中的「借位吻」讓兩人擦出火花，吳宗憲、陶晶瑩也是戀情的幕後推手。兩人青澀害羞的模樣被挖出後也給不少粉絲來了一波回憶殺，忍不住直呼有夠懷念。近日，有粉絲在社群平台上「考古」，挖出24年前周杰倫與蔡依林第一次見面的過程，剛出道的兩人一起登上了由吳宗憲、陶晶瑩主持的綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》也因此相識，當年不過20歲出頭的少男少女，遇上彼此當然害羞不已，特別是慢熱怕生的周杰倫甚至不敢正眼直視蔡依林，看的吳宗憲在旁邊直跳腳，急著搓合兩人，還忍不住調侃尷尬的周杰倫：「進演藝圈不就是為了這一刻！」在主持人「找MV女主角演親熱戲」的要求下，周杰倫才慢慢靠近蔡依林，面對眼前陽光甜美的少女，不敢抬頭的周杰倫只好緩緩側身靠近，演出借位接吻，不過兩人相距實在太遠，奇怪的舉動還被主持人狂吐槽：「先生你是來看病？」、「你當這裡是野生動物園啊？」在不斷的NG下，活潑的蔡依林也放下緊張的情緒開口打趣：「對不起那我先走了！」雖然最後還是沒拍成，但兩人也留下了愛情萌芽的伏筆，以此為契機開始頻繁用簡訊聯繫感情。這對金童玉女沒過多久便傳出熱戀的消息，周杰倫不僅出沒蔡依林演唱會擔任嘉賓，還將彼此介紹給雙方好友認識，也替女友寫下〈倒帶〉、〈說愛你〉、〈你怎麼連話都說不清楚〉等經典歌曲，但熱戀沒多久，兩人卻不斷傳出分手又復合又分手的傳言，雙方藕斷絲連的關係也讓這段感情更加撲朔迷離。最終在2005年時，周杰倫被週刊雜誌拍到與當時的「台灣第一美女主播」侯佩岑同遊日本代官山，才讓這段長達4年的戀情徹底劃下句點。